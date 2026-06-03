Домашние намазки можно готовить из любых практически продуктов. Но, вкуснее и проще всего будет именно из вареных яиц, тунца, филе, сыра.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, с вареными яйцами.

Ингредиенты:

крем-сыр

вареные яйца

зелень

тунец

специи

Способ приготовления:

1. Разомните яйца и тунец, добавьте специи, крем-сыр, зелень и перемешайте.

Подавайте с гренками.

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