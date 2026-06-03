Самая полезная и вкусная белковая намазка для завтрака: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
156
Самая полезная и вкусная белковая намазка для завтрака: делимся рецептом
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Домашние намазки можно готовить из любых практически продуктов. Но, вкуснее и проще всего будет именно из вареных яиц, тунца, филе, сыра.

Самая полезная и вкусная белковая намазка для завтрака: делимся рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из тунца, с вареными яйцами.

Ингредиенты: 

  • крем-сыр
  • вареные яйца
  • зелень
  • тунец
  • специи

Способ приготовления: 

1. Разомните яйца и тунец, добавьте специи, крем-сыр, зелень и перемешайте.

Самая полезная и вкусная белковая намазка для завтрака: делимся рецептом

Подавайте с гренками.

Самая полезная и вкусная белковая намазка для завтрака: делимся рецептом

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