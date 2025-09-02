Самая полезная намазка из яиц, которую можно есть каждый день: простой рецепт

Рецепт намазки

Намазки можно готовить из тунца, запеченной рыбы, а также вареного филе, яиц, запеченных овощей. А для сочности можно добавить соленый или свежий огурец, зеленый лук.

Что приготовить из яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из вареных яиц и зеленого лука.

Ингредиенты:

  • яйца вареные
  • зеленый лук
  • зернистый сыр
  • паприка, соль

Способ приготовления:

1. Яйца разомните, добавьте лук, зернистый сыр, специи, перемешайте.

Ингредиенты для блюда

Подавайте с гренками!

Готовая намазка

