Намазки можно готовить из тунца, запеченной рыбы, а также вареного филе, яиц, запеченных овощей. А для сочности можно добавить соленый или свежий огурец, зеленый лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из вареных яиц и зеленого лука.

Ингредиенты:

яйца вареные

зеленый лук

зернистый сыр

паприка, соль

Способ приготовления:

1. Яйца разомните, добавьте лук, зернистый сыр, специи, перемешайте.

Подавайте с гренками!

