Самая полезная намазка из яиц, которую можно есть каждый день: простой рецепт
Намазки можно готовить из тунца, запеченной рыбы, а также вареного филе, яиц, запеченных овощей. А для сочности можно добавить соленый или свежий огурец, зеленый лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной намазки из вареных яиц и зеленого лука.
Ингредиенты:
- яйца вареные
- зеленый лук
- зернистый сыр
- паприка, соль
Способ приготовления:
1. Яйца разомните, добавьте лук, зернистый сыр, специи, перемешайте.
Подавайте с гренками!
