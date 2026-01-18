Домашнюю пиццу можно приготовить без сложных замесов и долгих подготовительных этапов. Тесто на молоке получается мягким, эластичным и хорошо поднимается даже без кулинарного опыта. Такой вариант подходит для большой семьи, когда нужно быстро накормить всех, используя простые ингредиенты, которые обычно есть под рукой.

Идея приготовления ленивой домашней пиццы из теста на молоке опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram.

Ингредиенты (Один стакан – 250 мл):

молоко – 1 стакан

вода – 1 стакан (теплый)

масло – 0,5 стакана

сахар – 3 столовые ложки

соль – 1 чайная ложка

разрыхлитель – 1 чайная ложка

сухие дрожжи – 7 г

мука – около 5 стаканов.

Ингредиенты для начинки:

кетчуп или томатный соус

твердый сыр

колбаса или ветчина

болгарский перец

репчатый лук

маринованные огурцы.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соединить молоко, теплую воду, масло, сахар, соль, разрыхлитель и дрожжи.

2. Смесь тщательно перемешать, после чего постепенно всыпать муку.

3. Тесто замешать до мягкой, однородной консистенции – вручную, в кухонном комбайне или в хлебопечке.

4. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить подходить на 1,5-2 часа в теплом месте. Оно должно увеличиться в объеме и стать воздушным.

5. Большую жаровню или противень застелить качественным пергаментом или смазать маслом.

6. Тесто выложить в форму и равномерно распределить руками по всей поверхности. Сверху нанести соус, выложить начинку и щедро посыпать сыром.

7. Пиццу выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут до румяной корочки и полностью пропеченного теста.

