Самая вкусная белковая намазка для завтрака: из чего приготовить

Намазки можно готовить из вареных яиц, авокадо, а также грибов, мяса, филе, тунца, запеченной рыбы. А для яркого вкуса добавьте свежие огурцы, зеленый или репчатый лук, специи.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной намазки из вареных яиц, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

яйца вареные

филе запеченное

крем-сыр

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Разомните вареные яйца, филе также измельчите, добавьте крем-сыр, специи и зелень.

Все тщательно перемешайте и подавайте!

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