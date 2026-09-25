Самая вкусная белковая намазка для завтрака: из чего приготовить
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Намазки можно готовить из вареных яиц, авокадо, а также грибов, мяса, филе, тунца, запеченной рыбы. А для яркого вкуса добавьте свежие огурцы, зеленый или репчатый лук, специи.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной намазки из вареных яиц, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- яйца вареные
- филе запеченное
- крем-сыр
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Разомните вареные яйца, филе также измельчите, добавьте крем-сыр, специи и зелень.
Все тщательно перемешайте и подавайте!
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