Самая вкусная белковая намазка для завтрака: из чего приготовить

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
57
Рецепт намазки
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Намазки можно готовить из вареных яиц, авокадо, а также грибов, мяса, филе, тунца, запеченной рыбы. А для яркого вкуса добавьте свежие огурцы, зеленый или репчатый лук, специи. 

Из чего приготовить намазку

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной намазки из вареных яиц, с сыром и зеленью. 

Ингредиенты:

  • яйца вареные
  • филе запеченное
  • крем-сыр
  • зелень 
  • специи

Способ приготовления: 

1. Разомните вареные яйца, филе также измельчите, добавьте крем-сыр, специи и зелень.

Ингредиенты для блюда

Все тщательно перемешайте и подавайте!

Готовая намазка

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