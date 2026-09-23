Самая вкусная белковая намазка за 5 минут: делимся рецептом идеального блюда для завтрака

Намазки можно готовить из вареных яиц, филе, рыбных консерв, а также авокадо, грибов, лука. А для свежести и яркого вкуса добавляйте свежие овощи, зелень, специи.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной белковой намазки из вареных яиц.

Ингредиенты:

яйца вареные

тунец

свежий огурец

специи

крем-сыр

Способ приготовления:

1. Яйца натрите или разомните, добавьте тунец, порезанный огурец, специи, крем-сыр и перемешайте.

Подавайте с хлебом!

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