Самая вкусная белковая намазка за 5 минут: делимся рецептом идеального блюда для завтрака

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
492
Рецепт намазки
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Намазки можно готовить из вареных яиц, филе, рыбных консерв, а также авокадо, грибов, лука. А для свежести и яркого вкуса добавляйте свежие овощи, зелень, специи.

Из чего приготовить намазку

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной белковой намазки из вареных яиц. 

Ингредиенты:

  • яйца вареные
  • тунец
  • свежий огурец
  • специи
  • крем-сыр

Способ приготовления: 

1. Яйца натрите или разомните, добавьте тунец, порезанный огурец, специи, крем-сыр и перемешайте.

Приготовление закуски

Подавайте с хлебом!

Готовая намазка

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаЯйцопродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты