Самая вкусная домашняя намазка с тунцом: потребуется всего несколько простых ингредиентов

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
78
Намазка с тунцом и яйцами
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Намазка с тунцом пригодится, когда нужно быстро приготовить что-нибудь на завтрак или перекус. Для нее понадобится всего несколько простых продуктов, а сам процесс не займёт много времени. Основу составляют тунец, яйца, кукуруза и крем-сыр, которые хорошо сочетаются друг с другом. Подавать такую намазку лучше всего с хрустящими гренками.

Идея приготовления вкусной пасты с тунцом опубликована на странице lypovva g в Instagram.

Рецепт пасты с тунцом

Ингредиенты:

  • тунец в собственном соку – 1 банка
  • яйца – 3 шт.
  • консервированная кукуруза – 80 г
  • крем-сыр – 2-3 ст.л.
  • зеленый лук – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • гренки – для подачи

Способ приготовления:

Смешиваем ингредиенты

1. Сначала нужно отварить яйца. Переложить их в кастрюлю, залить водой и варить до готовности. Затем остудить, очистить от скорлупы и нарезать небольшими кусочками.

2. Тунец достать из банки и, при необходимости, слить лишнюю жидкость.

Добавляем крем-сыр

3. Добавить рыбу к яйцам и слегка размять вилкой. После этого добавить консервированную кукурузу и крем-сыр.

4. Зеленый лук мелко нарезать и добавить в основную массу. Посолить и поперчить по вкусу.

Все перемешиваем

5. Все тщательно перемешать, чтобы крем-сыр равномерно распределился среди остальных ингредиентов.

6. Готовую пасту с тунцом можно сразу подавать к столу. Выложить ее на хрустящие гренки или ломтики свежего хлеба. По желанию сверху можно добавить немного зеленого лука.

Готовая намазка

7. Такой простой рецепт пасты с тунцом хорошо подходит для быстрого завтрака, перекуса или небольшой закуски к столу.

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