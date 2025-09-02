Самая вкусная домашняя пицца на сметане: делимся простым рецептом теста

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
639
Самая вкусная домашняя пицца на сметане: делимся простым рецептом теста

Вкусную домашнюю пиццу, которая не будет похожа на пирог, можно приготовить из теста на сметане. Основа получится очень воздушной и эластичной. Начинку можно выбрать любую любимую.

Идея приготовления вкусной домашней пиццы на сметане опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Самая вкусная домашняя пицца на сметане: делимся простым рецептом теста

Ингредиенты для теста:

  • сметана – 10 ст.л.
  • яйца – 2-3 шт.
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • мука – 8 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • сыр
  • помидоры черри
  • колбаса
  • любимые соусы

Способ приготовления:

Самая вкусная домашняя пицца на сметане: делимся простым рецептом теста

1. В миску добавить сметану, 2-3 яйца, 8 ложек муки и 0,5 ч.л. разрыхлителя.

Самая вкусная домашняя пицца на сметане: делимся простым рецептом теста

2. Смешать все до однородной массы.

Самая вкусная домашняя пицца на сметане: делимся простым рецептом теста

3. Выложить начинку на тесто.

Самая вкусная домашняя пицца на сметане: делимся простым рецептом теста

4. Полить любимым соусом, посыпать сыром.

Самая вкусная домашняя пицца на сметане: делимся простым рецептом теста

5. Поставить в разогретую духовку на 190 градусов на 30 минут.

