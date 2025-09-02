Видео дня
Самая вкусная домашняя пицца на сметане: делимся простым рецептом теста
Вкусную домашнюю пиццу, которая не будет похожа на пирог, можно приготовить из теста на сметане. Основа получится очень воздушной и эластичной. Начинку можно выбрать любую любимую.
Идея приготовления вкусной домашней пиццы на сметане опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- сметана – 10 ст.л.
- яйца – 2-3 шт.
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- мука – 8 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- сыр
- помидоры черри
- колбаса
- любимые соусы
Способ приготовления:
1. В миску добавить сметану, 2-3 яйца, 8 ложек муки и 0,5 ч.л. разрыхлителя.
2. Смешать все до однородной массы.
3. Выложить начинку на тесто.
4. Полить любимым соусом, посыпать сыром.
5. Поставить в разогретую духовку на 190 градусов на 30 минут.
