Вкусную домашнюю пиццу, которая не будет похожа на пирог, можно приготовить из теста на сметане. Основа получится очень воздушной и эластичной. Начинку можно выбрать любую любимую.

Видео дня

Идея приготовления вкусной домашней пиццы на сметане опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты для теста:

сметана – 10 ст.л.

яйца – 2-3 шт.

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

мука – 8 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

сыр

помидоры черри

колбаса

любимые соусы

Способ приготовления:

1. В миску добавить сметану, 2-3 яйца, 8 ложек муки и 0,5 ч.л. разрыхлителя.

2. Смешать все до однородной массы.

3. Выложить начинку на тесто.

4. Полить любимым соусом, посыпать сыром.

5. Поставить в разогретую духовку на 190 градусов на 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: