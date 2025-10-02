Сельдь – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для закусок, а также салатов. Еще ее вкуснее всего есть просто с хлебом, луком и зеленью.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из молодой сельди, с лаймом и луком.

Ингредиенты:

Сельдь Матиас (свежая, молодая) – 200 г

Стебель сельдерея – 1 шт.

Фенхель – 1-2 слайса

Лук зеленый – 3-4 пера

Лук синий (красный) – ¼ головки

Лайм – 1 шт.

Лимон – 1 шт. (для цедры)

Оливковое масло – 2-3 ст. л.

Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сельдь нарежьте мелким кубиком. Стебель сельдерея, фенхель, синий и зеленый лук также нарежьте мелким кубиком. С лайма снимите кожуру, отделите филе, мелко его нарежьте и отдельно выжмите сок.

2. Добавьте к рыбе и овощам мелко нарезанное филе лайма, часть его сока (ориентируйтесь на свой вкус). Добавьте цедру лимона, перец, по желанию немного соли.

3. Полейте маслом, аккуратно перемешайте. Дайте постоять 5-10 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: