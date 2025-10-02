Самая вкусная и полезная закуска из сельди за 5 минут: делимся простым рецептом
Сельдь – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для закусок, а также салатов. Еще ее вкуснее всего есть просто с хлебом, луком и зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из молодой сельди, с лаймом и луком.
Ингредиенты:
- Сельдь Матиас (свежая, молодая) – 200 г
- Стебель сельдерея – 1 шт.
- Фенхель – 1-2 слайса
- Лук зеленый – 3-4 пера
- Лук синий (красный) – ¼ головки
- Лайм – 1 шт.
- Лимон – 1 шт. (для цедры)
- Оливковое масло – 2-3 ст. л.
- Черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сельдь нарежьте мелким кубиком. Стебель сельдерея, фенхель, синий и зеленый лук также нарежьте мелким кубиком. С лайма снимите кожуру, отделите филе, мелко его нарежьте и отдельно выжмите сок.
2. Добавьте к рыбе и овощам мелко нарезанное филе лайма, часть его сока (ориентируйтесь на свой вкус). Добавьте цедру лимона, перец, по желанию немного соли.
3. Полейте маслом, аккуратно перемешайте. Дайте постоять 5-10 минут.
