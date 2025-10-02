Самая вкусная и полезная закуска из сельди за 5 минут: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
3,8 т.
Рецепт закуски

Сельдь – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для закусок, а также салатов. Еще ее вкуснее всего есть просто с хлебом, луком и зеленью.

Видео дня
Самая вкусная и полезная закуска из сельди за 5 минут: делимся простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски  из молодой сельди, с лаймом и луком. 

Самая вкусная и полезная закуска из сельди за 5 минут: делимся простым рецептом

Ингредиенты: 

  • Сельдь Матиас (свежая, молодая) – 200 г
  • Стебель сельдерея – 1 шт.
  • Фенхель – 1-2 слайса
  • Лук зеленый – 3-4 пера
  • Лук синий (красный) – ¼ головки
  • Лайм – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт. (для цедры)
  • Оливковое масло – 2-3 ст. л.
  • Черный перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Сельдь нарежьте мелким кубиком. Стебель сельдерея, фенхель, синий и зеленый лук также нарежьте мелким кубиком. С лайма снимите кожуру, отделите филе, мелко его нарежьте и отдельно выжмите сок.

Самая вкусная и полезная закуска из сельди за 5 минут: делимся простым рецептом

2. Добавьте к рыбе и овощам мелко нарезанное филе лайма, часть его сока (ориентируйтесь на свой вкус). Добавьте цедру лимона, перец, по желанию немного соли.

Самая вкусная и полезная закуска из сельди за 5 минут: делимся простым рецептом

3. Полейте маслом, аккуратно перемешайте. Дайте постоять 5-10 минут.

Самая вкусная и полезная закуска из сельди за 5 минут: делимся простым рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктырыба

Сейчас мы готовим

Все рецепты