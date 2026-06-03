Домашнюю пиццу можно готовить из практически любого теста и даже просто из лаваша и овощей. А для начинки идеально подойдет любое мясо, сыр, ветчина, морепродукты, овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, тонкой пиццы, на дрожжевом тесте с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

теплое молоко (вода) – 200 мл

соль – 1 ч.л.

сахар – 2 ч.л.

живые дрожжи – 25 г

мука – 330 г

масло – 3 ст.л.

начинка – любая

Способ приготовления:

1. В теплому молоку добавить соль, сахар, раскрошенные дрожжи и хорошо вымешать венчиком до растворения. Высыпать половину муки, размешать венчиком до однородности. Высыпать остальную муку и начинаем замешивать руками. Тесто получается довольно тугим, так должно быть. Когда тесто впитает почти всю муку, добавить половину масла и вымешивать, пока тесто не впитает масло. Добавить остальное масло и продолжаем хорошо вымешивать.

2. Когда тесто впитает все масло, и начнет легко отходить от рук, собрать тесто в шар, накрыть и отложить в теплое место на 1 час. Тесто за это время вырастает втрое.

3. Тесто слегка раскатайте скалкой (мукой не подсыпать ни тесто, ни поверхность). Противень слегка смазать растительным маслом, распределите тесто и сверху выложите начинку.

Выпекайте в предварительно разогретой до 250 духовке 10-15 минут.

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