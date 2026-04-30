Самая вкусная летняя окрошка на айране: рассказываем, что еще добавить для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Окрошка – самое вкусное, охлаждающее летнее блюдо, которое можно готовить на кефире, минеральной воде, с квасом и сывороткой. А для свежести и аромата добавьте зелень.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной летней окрошки из редиски, огурцов и с айраном. 

Ингредиенты: 

  • укроп и зеленый лук
  • отварной картофель
  • яйца
  • огурец
  • редиска
  • отварное куриное филе
  • колбаса
  • соль + перец

Заправка:

  • айран
  • горчица
  • немного минералки

Способ приготовления:

1. Порежьте все продукты.

2. Смешайте все для заправки, залейте ингредиенты и перемешайте. Можно добавить лед. 

Сейчас мы готовим

Все рецепты