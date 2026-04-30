Окрошка – самое вкусное, охлаждающее летнее блюдо, которое можно готовить на кефире, минеральной воде, с квасом и сывороткой. А для свежести и аромата добавьте зелень.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной летней окрошки из редиски, огурцов и с айраном.

Ингредиенты:

укроп и зеленый лук

отварной картофель

яйца

огурец

редиска

отварное куриное филе

колбаса

соль + перец

Заправка:

айран

горчица

немного минералки

Способ приготовления:

1. Порежьте все продукты.

2. Смешайте все для заправки, залейте ингредиенты и перемешайте. Можно добавить лед.

