Все рецепты
Самая вкусная летняя окрошка на айране: рассказываем, что еще добавить для яркого вкуса
Окрошка – самое вкусное, охлаждающее летнее блюдо, которое можно готовить на кефире, минеральной воде, с квасом и сывороткой. А для свежести и аромата добавьте зелень.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной летней окрошки из редиски, огурцов и с айраном.
Ингредиенты:
- укроп и зеленый лук
- отварной картофель
- яйца
- огурец
- редиска
- отварное куриное филе
- колбаса
- соль + перец
Заправка:
- айран
- горчица
- немного минералки
Способ приготовления:
1. Порежьте все продукты.
2. Смешайте все для заправки, залейте ингредиенты и перемешайте. Можно добавить лед.
