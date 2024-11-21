Самая вкусная намазка из сельди, плавленного сыра и зелени: закуска понравится всем

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт закуски

Сельдь – очень ценный и вкусный продукт, в котором много витаминов и необходимых жиров. Ее можно солить самостоятельно, а также добавлять в салаты, намазки. 

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Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сельди, с вареной морковью, плавленным сыром. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • Плавленый сыр
  • Сельдь
  • Отварная морковь
  • Специи 
  • Зелень 

Способ приготовления: 

1. В блендер переложите сельдь, морковь, сыр, специи, зелень и перебейте до однородности.

Приготовление закуски

2. Подавайте с гренками!

Готовая намазка

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