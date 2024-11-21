Сельдь – очень ценный и вкусный продукт, в котором много витаминов и необходимых жиров. Ее можно солить самостоятельно, а также добавлять в салаты, намазки.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сельди, с вареной морковью, плавленным сыром.

Ингредиенты:

Плавленый сыр

Сельдь

Отварная морковь

Специи

Зелень

Способ приготовления:

1. В блендер переложите сельдь, морковь, сыр, специи, зелень и перебейте до однородности.

2. Подавайте с гренками!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: