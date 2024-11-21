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Самая вкусная намазка из сельди, плавленного сыра и зелени: закуска понравится всем
Сельдь – очень ценный и вкусный продукт, в котором много витаминов и необходимых жиров. Ее можно солить самостоятельно, а также добавлять в салаты, намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из сельди, с вареной морковью, плавленным сыром.
Ингредиенты:
- Плавленый сыр
- Сельдь
- Отварная морковь
- Специи
- Зелень
Способ приготовления:
1. В блендер переложите сельдь, морковь, сыр, специи, зелень и перебейте до однородности.
2. Подавайте с гренками!
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