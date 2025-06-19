Самая вкусная намазка с тунцом и карамелизированным луком: подойдет на каждый день и для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
954
Самая вкусная намазка с тунцом и карамелизированным луком: подойдет на каждый день и для праздничного стола

Намазка - универсальная закуска на любой случай. Очень вкусно совместить в таком блюде тунец вместе с сочным карамелизированным луком. Вкус вас приятно удивит.

Идея приготовления вкусной намазки с тунцом и карамелизированным луком опубликована на странице фудблогера Ирины Савраз (ira.savraz) в Instagram. Понадобится минимум ингредиентов.

Самая вкусная намазка с тунцом и карамелизированным луком: подойдет на каждый день и для праздничного стола

Ингредиенты для лука:

  • синий лук – 250 г.
  • винный или яблочный уксус – 50 г
  • оливковое масло – 2-3 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • вода – 100 мл.

Способ приготовления:

Самая вкусная намазка с тунцом и карамелизированным луком: подойдет на каждый день и для праздничного стола

1. Лук нарезать полукольцами.

Самая вкусная намазка с тунцом и карамелизированным луком: подойдет на каждый день и для праздничного стола

2. Добавить к ней уксус, оливковое масло, воду, сахар.

Самая вкусная намазка с тунцом и карамелизированным луком: подойдет на каждый день и для праздничного стола

3. Все переключить.

Самая вкусная намазка с тунцом и карамелизированным луком: подойдет на каждый день и для праздничного стола

4. Выложить на сковородку и карамелизировать до полного испарения влаги.

5. После остывания добавить к луку: 100 г. Тунца в собственном соку, 2 ст.л крем сыра (можно майонез).

Самая вкусная намазка с тунцом и карамелизированным луком: подойдет на каждый день и для праздничного стола

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