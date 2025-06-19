Намазка - универсальная закуска на любой случай. Очень вкусно совместить в таком блюде тунец вместе с сочным карамелизированным луком. Вкус вас приятно удивит.

Идея приготовления вкусной намазки с тунцом и карамелизированным луком опубликована на странице фудблогера Ирины Савраз (ira.savraz) в Instagram. Понадобится минимум ингредиентов.

Ингредиенты для лука:

синий лук – 250 г.

винный или яблочный уксус – 50 г

оливковое масло – 2-3 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

вода – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Лук нарезать полукольцами.

2. Добавить к ней уксус, оливковое масло, воду, сахар.

3. Все переключить.

4. Выложить на сковородку и карамелизировать до полного испарения влаги.

5. После остывания добавить к луку: 100 г. Тунца в собственном соку, 2 ст.л крем сыра (можно майонез).

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