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Самая вкусная намазка с тунцом и карамелизированным луком: подойдет на каждый день и для праздничного стола
Намазка - универсальная закуска на любой случай. Очень вкусно совместить в таком блюде тунец вместе с сочным карамелизированным луком. Вкус вас приятно удивит.
Идея приготовления вкусной намазки с тунцом и карамелизированным луком опубликована на странице фудблогера Ирины Савраз (ira.savraz) в Instagram. Понадобится минимум ингредиентов.
Ингредиенты для лука:
- синий лук – 250 г.
- винный или яблочный уксус – 50 г
- оливковое масло – 2-3 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- вода – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Лук нарезать полукольцами.
2. Добавить к ней уксус, оливковое масло, воду, сахар.
3. Все переключить.
4. Выложить на сковородку и карамелизировать до полного испарения влаги.
5. После остывания добавить к луку: 100 г. Тунца в собственном соку, 2 ст.л крем сыра (можно майонез).
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