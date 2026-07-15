Самая вкусная паста не всегда требует много времени и сложных ингредиентов. Иногда достаточно сочетать несколько доступных продуктов, чтобы получить блюдо ресторанного уровня. Особенно удачно получается паста с фетой, помидорами черри и красной рыбой. Она готовится быстро, имеет нежный сливочный вкус и прекрасно подходит как для семейного ужина, так и для угощения гостей.

Идея приготовления вкусной пасты с помидорами и фетой опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

сыр фета – 1/2 упаковки

помидоры черри – 150 г

красная рыба – 150 г

спагетти – 200 г

оливковое масло – 1-2 ст.л.

специи – по вкусу (соль, черный перец, сушеные итальянские травы)

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 градусов. В форму для запекания выложите помидоры черри, кусочки красной рыбы и сыр фета. Сбрызните ингредиенты оливковым маслом, добавьте специи по вкусу.

2. Поставьте форму в духовку и запекайте примерно 15-20 минут. За это время помидоры станут мягкими, а сыр приобретёт кремовую текстуру.

3. Параллельно отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте. Готовую пасту откиньте на дуршлаг.

4. Достаньте форму из духовки и вилкой слегка раздавите фету вместе с помидорами и рыбой, чтобы получился однородный соус.

5. Добавьте спагетти в форму и хорошо перемешайте, чтобы паста равномерно покрылась соусом.

6. Подавайте блюдо сразу после приготовления. По желанию сверху можно добавить немного свежей зелени или натертого пармезана.

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