Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных запеканок, оладий, пирогов, пиццы, котлет. Еще из кабачков получится очень вкусное и полезное рагу, икра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом самой легкой и вкусной кабачковой пиццы, которая готовится очень быстро.

Ингредиенты:

1 кабачок

2 яйца

соль

сухой чеснок или базилик

60 г моцареллы

шампиньоны

салями

базилик

Способ приготовления:

1. Кабачок натираем на терке, добавляем яйца, соль, базилик и хорошо перемешиваем.

2. Переливаем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 200 С духовку на 15 минут.

3. На готовую основу добавляем сыр, шампиньоны, салями и помещаем в духовку еще на 5 минут.

