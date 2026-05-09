Самая вкусная пицца из кабачков и сыра: делимся рецептом блюда, которое можно есть на ночь
Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных запеканок, оладий, пирогов, пиццы, котлет. Еще из кабачков получится очень вкусное и полезное рагу, икра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом самой легкой и вкусной кабачковой пиццы, которая готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- 1 кабачок
- 2 яйца
- соль
- сухой чеснок или базилик
- 60 г моцареллы
- шампиньоны
- салями
- базилик
Способ приготовления:
1. Кабачок натираем на терке, добавляем яйца, соль, базилик и хорошо перемешиваем.
2. Переливаем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 200 С духовку на 15 минут.
3. На готовую основу добавляем сыр, шампиньоны, салями и помещаем в духовку еще на 5 минут.
