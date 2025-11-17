Самая вкусная тушеная капуста с куриным филе: очень вкусно приготовить на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
597
Тушеная капуста с куриным филе – это блюдо, которое сочетает доступные ингредиенты, минимальное время приготовления и выраженный домашний вкус. Оно подходит как для будничного обеда, так и для тех случаев, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и простое. Куриное мясо делает блюдо более питательным, а капуста во время тушения становится мягкой и ароматной. В результате получается очень сбалансированное блюдо, которое можно подавать как самостоятельное или дополнять гарниром.

Идея приготовления вкусной тушеной капусты на обед опубликована на странице фудблогера gordynovskaya в Instagram.

Ингредиенты:

  • капуста – 1 средняя головка
  • куриное филе (или индюшиное филе)
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • укроп – пучок
  • масло для жарки (любое удобное для вас)
  • соль, кориандр, тмин, хмели-сунели – по вкусу
  • яблочный или бальзамический уксус – 1 ст.л.
  • томатная паста – 3 ч.л.
  • горячая вода – примерно 300 мл.

Способ приготовления:

1. На разогретой сковороде с маслом обжарить мелко нарезанные лук и морковь.

2. Держать на огне, пока овощи не станут мягкими и золотистыми.

3. Нарезать куриное филе небольшими кусочками, добавить к овощам и обжаривать до появления легкой корочки.

4. Нашинковать капусту, выложить в сковороду, перемешать и тушить примерно 20 минут на среднем огне.

5. Помешивать регулярно, чтобы капуста равномерно прогревалась и не пригорала.

6. Добавить уксус, соль, кориандр, тмин и хмели-сунели. Перемешать и тушить еще несколько минут, чтобы специи раскрыли аромат.

7. Развести томатную пасту горячей водой, влить в блюдо, увеличить огонь и готовить 15-20 минут, пока соус загустеет и частично испарится. Продолжать время от времени помешивать.

8. Перед завершением приготовления добавить измельченный укроп и еще раз перемешать.

