Самая вкусная тушеная капуста с куриным филе: очень вкусно приготовить на обед
Тушеная капуста с куриным филе – это блюдо, которое сочетает доступные ингредиенты, минимальное время приготовления и выраженный домашний вкус. Оно подходит как для будничного обеда, так и для тех случаев, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и простое. Куриное мясо делает блюдо более питательным, а капуста во время тушения становится мягкой и ароматной. В результате получается очень сбалансированное блюдо, которое можно подавать как самостоятельное или дополнять гарниром.
Идея приготовления вкусной тушеной капусты на обед опубликована на странице фудблогера gordynovskaya в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 1 средняя головка
- куриное филе (или индюшиное филе)
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- укроп – пучок
- масло для жарки (любое удобное для вас)
- соль, кориандр, тмин, хмели-сунели – по вкусу
- яблочный или бальзамический уксус – 1 ст.л.
- томатная паста – 3 ч.л.
- горячая вода – примерно 300 мл.
Способ приготовления:
1. На разогретой сковороде с маслом обжарить мелко нарезанные лук и морковь.
2. Держать на огне, пока овощи не станут мягкими и золотистыми.
3. Нарезать куриное филе небольшими кусочками, добавить к овощам и обжаривать до появления легкой корочки.
4. Нашинковать капусту, выложить в сковороду, перемешать и тушить примерно 20 минут на среднем огне.
5. Помешивать регулярно, чтобы капуста равномерно прогревалась и не пригорала.
6. Добавить уксус, соль, кориандр, тмин и хмели-сунели. Перемешать и тушить еще несколько минут, чтобы специи раскрыли аромат.
7. Развести томатную пасту горячей водой, влить в блюдо, увеличить огонь и готовить 15-20 минут, пока соус загустеет и частично испарится. Продолжать время от времени помешивать.
8. Перед завершением приготовления добавить измельченный укроп и еще раз перемешать.
