Самая вкусная яичная намазка за 2 минуты: идеальное блюдо для завтрака

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
120
Рецепт намазки
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Вареные яйца, тунец и зелень – лучший набор продуктов для приготовления вкусных намазок и закусок. Для яркого вкуса добавьте чеснок. 

Из чего приготовить вкусную намазку

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной намазки из вареных яиц, тунца и крем-сыра. 

Ингредиенты:

  • вареные яйца
  • крем-сыр
  • специи
  • зелень 
  • тунец

Способ приготовления: 

1. Яйца разомните, добавьте тунец, крем-сыр, специи, зелень. Все тщательно перемешайте.

Ингредиенты для блюда

Подавайте с гренками!

Готовая намазка

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