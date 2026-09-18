Самая вкусная яичная намазка за 2 минуты: идеальное блюдо для завтрака
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Вареные яйца, тунец и зелень – лучший набор продуктов для приготовления вкусных намазок и закусок. Для яркого вкуса добавьте чеснок.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной намазки из вареных яиц, тунца и крем-сыра.
Ингредиенты:
- вареные яйца
- крем-сыр
- специи
- зелень
- тунец
Способ приготовления:
1. Яйца разомните, добавьте тунец, крем-сыр, специи, зелень. Все тщательно перемешайте.
Подавайте с гренками!
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