Самая вкусная яичная намазка за 2 минуты: идеальное блюдо для завтрака

Вареные яйца, тунец и зелень – лучший набор продуктов для приготовления вкусных намазок и закусок. Для яркого вкуса добавьте чеснок.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, полезной намазки из вареных яиц, тунца и крем-сыра.

Ингредиенты:

вареные яйца

крем-сыр

специи

зелень

тунец

Способ приготовления:

1. Яйца разомните, добавьте тунец, крем-сыр, специи, зелень. Все тщательно перемешайте.

Подавайте с гренками!

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