Вареные яйца – отличная основа для приготовления очень вкусных салатов и намазом. К тому же вареные яйца отлично сочетаются со всеми продуктами, а также зеленью, специями и сметаной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезной и вкусной намазки из вареных яиц, с огурцами и тунцом.

Ингредиенты:

3 сваренных вкрутую яйца

1 баночка тунца

2 огурца

1 ст. л. с горкой крем-сыра

соль по желанию

Способ приготовления:

1. Яйца сварите, разомните вилкой.

2. Добавьте порезанные огурцы, крем-сыр и тунец, перемешайте.

Подавайте с тостами!

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