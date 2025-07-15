Самая вкусная яичная намазка за 5 минут: рецепт вкусного блюда на любой случай

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Самая вкусная яичная намазка за 5 минут: рецепт вкусного блюда на любой случай

Вареные яйца – отличная основа для приготовления очень вкусных салатов и намазом. К тому же вареные яйца отлично сочетаются со всеми продуктами, а также зеленью, специями и сметаной.

Что приготовить из вареных яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезной и вкусной намазки из вареных яиц, с огурцами и тунцом.

Рецепт намазки

Ингредиенты:

  • 3 сваренных вкрутую яйца
  • 1 баночка тунца
  • 2 огурца
  • 1 ст. л. с горкой крем-сыра
  • соль по желанию

Способ приготовления:

1. Яйца сварите, разомните вилкой.

Яйца с тунцом и огурцами

2. Добавьте порезанные огурцы, крем-сыр и тунец, перемешайте.

Приготовление закуски

Подавайте с тостами!

Готовая намазка

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