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Самая вкусная яичная намазка за 5 минут: рецепт вкусного блюда на любой случай
Вареные яйца – отличная основа для приготовления очень вкусных салатов и намазом. К тому же вареные яйца отлично сочетаются со всеми продуктами, а также зеленью, специями и сметаной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезной и вкусной намазки из вареных яиц, с огурцами и тунцом.
Ингредиенты:
- 3 сваренных вкрутую яйца
- 1 баночка тунца
- 2 огурца
- 1 ст. л. с горкой крем-сыра
- соль по желанию
Способ приготовления:
1. Яйца сварите, разомните вилкой.
2. Добавьте порезанные огурцы, крем-сыр и тунец, перемешайте.
Подавайте с тостами!
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