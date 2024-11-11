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Самая вкусная закуска из сельди: рецепт блюда для праздничного стола
Сельдь – очень вкусная рыба, которую можно использовать для приготовление салатов, закусок. Еще сельдь можно самостоятельно солить в домашних условиях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сельди, с вкусной намазкой из плавленных сырков.
Ингредиенты:
- 2 плавленых сырка
- 2 отварных яйца
- несколько зубчиков чеснока
- зеленый лук
- майонез
- черный хлеб
- слабосоленая сельдь
Способ приготовления:
1. Натрите сырки, добавьте тертые яйца, чеснок, лук, майонез, перемешайте.
2. Хлеб поджарьте, выложите намазку, сверху сельдь.
Сверху можно присыпать зеленым луком!
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