Закуска из сельди

Сельдь – очень вкусная рыба, которую можно использовать для приготовление салатов, закусок. Еще сельдь можно самостоятельно солить в домашних условиях.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сельди, с вкусной намазкой из плавленных сырков.

Ингредиенты:

2 плавленых сырка

2 отварных яйца

несколько зубчиков чеснока

зеленый лук

майонез

черный хлеб

слабосоленая сельдь

Способ приготовления:

1. Натрите сырки, добавьте тертые яйца, чеснок, лук, майонез, перемешайте.

2. Хлеб поджарьте, выложите намазку, сверху сельдь.

Сверху можно присыпать зеленым луком!

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