Самая вкусная закуска из сельди: рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Сельдь – очень вкусная рыба, которую можно использовать для приготовление салатов, закусок. Еще сельдь можно самостоятельно солить в домашних условиях. 

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Закуска из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сельди, с вкусной намазкой из плавленных сырков. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 2 плавленых сырка
  • 2 отварных яйца
  • несколько зубчиков чеснока
  • зеленый лук
  • майонез
  • черный хлеб
  • слабосоленая сельдь

Способ приготовления: 

1. Натрите сырки, добавьте тертые яйца, чеснок, лук, майонез, перемешайте.

Ингредиенты для намазки

2. Хлеб поджарьте, выложите намазку, сверху сельдь.

Приготовление закуски

Сверху можно присыпать зеленым луком! 

Готовая закуска

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