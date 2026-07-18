Самое вкусное домашнее мороженое получается всегда из сливок, но 33%. А для яркого вкуса можно добавить ягоды, шоколад, фрукты.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, домашнего мороженого из сливок и сгущенного молока.

Ингредиенты:

450 г сливок 33-35 %

280 г сгущенного молока (или сливок)

Вафельные стаканчики по желанию

100 г смородины

20 г сахара

1-1,5 г пектина

немного сока

15 г воды

Способ приготовления:

1. Взбейте сливки, добавьте сгущенное молоко и перемешайте.

2. Ягодное пюре, смешайте пектин с сахаром, добавьте все к смородине с каплей лимонного сока и ложкой воды, доведите до хорошего кипения, выпаривайте пару минут, а затем перебейте блендером и охладите.

3. Сливочную смесь выложите в форму, оставьте примерно 1/5 сливок и смешайте их с фруктовым пюре, украсьте сверху и в морозилку.

Готовое мороженое!

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