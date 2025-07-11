Самое вкусное домашнее мороженое из трех ингредиентов: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,2 т.
Рецепт мороженого

Мороженое – самый любимый десерт многих взрослых и детей, который можно очень просто приготовить и в домашних условиях. Для основы идеально подойдут сливки, ягоды, фрукты, а вместо сахара – сгущенное молоко.

Клубничное мороженое

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого из сливок, со сгущенным молоком и клубникой. 

Ингредиенты: 

  • 250 г клубники
  • 400 мл сливок 33%
  • 250 г сгущенного молока
  • вафельные стаканчики  необязательно

Способ приготовления: 

1. Холодную клубнику слегка пробиваем блендером, чтобы остались кусочки.

Клубника для мороженого

2. Холодные сливки взбиваем на максимальной мощности миксера до загустения (лучше, чтобы емкость и венчик – тоже были холодными).

Готовая основа для мороженого

3. Продолжая взбивать на средней скорости, постепенно добавляем сгущенное молоко. После этого взбиваем на максимальной мощности еще несколько минут. Добавляем клубнику и осторожно перемешиваем лопаткой снизу вверх.

Сколько охлаждать мороженое

4. Наполняем вафельные стаканчики мороженым или просто кладем в форму и убираем в морозилку, как минимум, на 4-5 часов.

Готовое мороженое

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