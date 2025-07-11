Самое вкусное домашнее мороженое из трех ингредиентов: готовится элементарно
Мороженое – самый любимый десерт многих взрослых и детей, который можно очень просто приготовить и в домашних условиях. Для основы идеально подойдут сливки, ягоды, фрукты, а вместо сахара – сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого из сливок, со сгущенным молоком и клубникой.
Ингредиенты:
- 250 г клубники
- 400 мл сливок 33%
- 250 г сгущенного молока
- вафельные стаканчики необязательно
Способ приготовления:
1. Холодную клубнику слегка пробиваем блендером, чтобы остались кусочки.
2. Холодные сливки взбиваем на максимальной мощности миксера до загустения (лучше, чтобы емкость и венчик – тоже были холодными).
3. Продолжая взбивать на средней скорости, постепенно добавляем сгущенное молоко. После этого взбиваем на максимальной мощности еще несколько минут. Добавляем клубнику и осторожно перемешиваем лопаткой снизу вверх.
4. Наполняем вафельные стаканчики мороженым или просто кладем в форму и убираем в морозилку, как минимум, на 4-5 часов.
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