Мороженое – самый любимый десерт многих взрослых и детей, который можно очень просто приготовить и в домашних условиях. Для основы идеально подойдут сливки, ягоды, фрукты, а вместо сахара – сгущенное молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого из сливок, со сгущенным молоком и клубникой.

Ингредиенты:

250 г клубники

400 мл сливок 33%

250 г сгущенного молока

вафельные стаканчики необязательно

Способ приготовления:

1. Холодную клубнику слегка пробиваем блендером, чтобы остались кусочки.

2. Холодные сливки взбиваем на максимальной мощности миксера до загустения (лучше, чтобы емкость и венчик – тоже были холодными).

3. Продолжая взбивать на средней скорости, постепенно добавляем сгущенное молоко. После этого взбиваем на максимальной мощности еще несколько минут. Добавляем клубнику и осторожно перемешиваем лопаткой снизу вверх.

4. Наполняем вафельные стаканчики мороженым или просто кладем в форму и убираем в морозилку, как минимум, на 4-5 часов.

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