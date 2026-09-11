Самые удачные оладьи: весь секрет в тесте

Домашние оладьи лучше всего готовить на теплом кефире, а также молоке. Для того, чтобы оладьи были пышными, кулинары советуют отставить готовое тесто на 10-15 минут после приготовления и только после жарить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий на кефире, с яйцами и содой.

Ингредиенты:

Кефир (теплый!) 300 г

Яйцо 1 шт.

Сахар 0,5 ст. л.

Соль щепотка

Мука 210-220 г

Сода пол чайной ложки

Способ приготовления:

1. В теплый кефир (это важно) добавляем яйцо, соль и сахар, перемешиваем венчиком до однородности. Затем муку, снова перемешиваем, затем соду. Перемешиваем и оставляем!Больше мешать нельзя, тесто должно быть густым. Это тоже влияет на пышность оладий.

2. Через 15-20 минут жарим, не перемешивая тесто, а просто черпая его. Чтобы тесто не сильно прилипало, ложку смазываем маслом. Выкладываем на горячую сковороду. Если выкладывать боком ложки, то оладьи будут овальными, если носиком, то круглыми.

Подавайте со сметаной!

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