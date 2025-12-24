Самые вкусные домашние сосиски в тесте: как приготовить

Самые вкусные домашние сосиски в тесте: как приготовить

Домашние сосиски в тесте – замечательный перекус. Особенно вкусные изделия, если они приготовлены в домашних условиях. Если воспользоваться следующей технологией – сделать это можно очень легко.

Идея приготовления домашних сосисок в тесте опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.

Самые вкусные домашние сосиски в тесте: как приготовить

Ингредиенты:

  • теплое молоко – 250 мл.
  • сухие дрожжи – 7 г
  • сахар – 3 ч.л.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • масло – 40 мл.
  • мука – 400 г

Дополнительные ингредиенты:

  • сосиски – 12-13 шт.
  • кунжут
  • яйцо – 1 шт.
  • сливки или молоко – 15-20 мл

Способ приготовления:

Самые вкусные домашние сосиски в тесте: как приготовить

1. Смешайте теплое молоко с дрожжами и сахаром, 60 граммов муки и оставьте в теплом месте, чтобы дрожжи начали работать.

2. Добавьте муку, соль и масло, замесите мягкое эластичное тесто.

Самые вкусные домашние сосиски в тесте: как приготовить

3. Оставьте тесто подходить на час в теплом месте, чтобы оно стало рыхлым.

4. Разделите тесто на 12-13 кусочков.

Самые вкусные домашние сосиски в тесте: как приготовить

5. Раскатайте каждый кусок в колбаску и заверните сосиску.

6. Выложите на противень и оставьте немного подходить еще, пока духовка нагревается.

Самые вкусные домашние сосиски в тесте: как приготовить

7. Затем смажьте яйцом с молоком или сливками и смажьте булочки. Сверху добавьте кунжут.

8. Разогрейте духовку до 180°C.

Самые вкусные домашние сосиски в тесте: как приготовить

9. Выпекайте до золотистой корочки.

