Самые вкусные домашние сосиски в тесте: как приготовить
Домашние сосиски в тесте – замечательный перекус. Особенно вкусные изделия, если они приготовлены в домашних условиях. Если воспользоваться следующей технологией – сделать это можно очень легко.
Идея приготовления домашних сосисок в тесте опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.
Ингредиенты:
- теплое молоко – 250 мл.
- сухие дрожжи – 7 г
- сахар – 3 ч.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- масло – 40 мл.
- мука – 400 г
Дополнительные ингредиенты:
- сосиски – 12-13 шт.
- кунжут
- яйцо – 1 шт.
- сливки или молоко – 15-20 мл
Способ приготовления:
1. Смешайте теплое молоко с дрожжами и сахаром, 60 граммов муки и оставьте в теплом месте, чтобы дрожжи начали работать.
2. Добавьте муку, соль и масло, замесите мягкое эластичное тесто.
3. Оставьте тесто подходить на час в теплом месте, чтобы оно стало рыхлым.
4. Разделите тесто на 12-13 кусочков.
5. Раскатайте каждый кусок в колбаску и заверните сосиску.
6. Выложите на противень и оставьте немного подходить еще, пока духовка нагревается.
7. Затем смажьте яйцом с молоком или сливками и смажьте булочки. Сверху добавьте кунжут.
8. Разогрейте духовку до 180°C.
9. Выпекайте до золотистой корочки.
