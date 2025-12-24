Домашние сосиски в тесте – замечательный перекус. Особенно вкусные изделия, если они приготовлены в домашних условиях. Если воспользоваться следующей технологией – сделать это можно очень легко.

Идея приготовления домашних сосисок в тесте опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.

Ингредиенты:

теплое молоко – 250 мл.

сухие дрожжи – 7 г

сахар – 3 ч.л.

соль – 1/2 ч.л.

масло – 40 мл.

мука – 400 г

Дополнительные ингредиенты:

сосиски – 12-13 шт.

кунжут

яйцо – 1 шт.

сливки или молоко – 15-20 мл

Способ приготовления:

1. Смешайте теплое молоко с дрожжами и сахаром, 60 граммов муки и оставьте в теплом месте, чтобы дрожжи начали работать.

2. Добавьте муку, соль и масло, замесите мягкое эластичное тесто.

3. Оставьте тесто подходить на час в теплом месте, чтобы оно стало рыхлым.

4. Разделите тесто на 12-13 кусочков.

5. Раскатайте каждый кусок в колбаску и заверните сосиску.

6. Выложите на противень и оставьте немного подходить еще, пока духовка нагревается.

7. Затем смажьте яйцом с молоком или сливками и смажьте булочки. Сверху добавьте кунжут.

8. Разогрейте духовку до 180°C.

9. Выпекайте до золотистой корочки.

