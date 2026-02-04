Горячие бутерброды – лучшее быстрое и сытное блюдо для сытного завтрака или перекуса. К тому же готовить блюдо можно просто из хлеба или багета, а вот начинка может быть абсолютно любой – сыр, колбаса, сосиски, яйца, овощи, тунец.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов с мясным фаршем.

Ингредиенты:

10 кусочков хлеба

400 г мясного фарша

1 яйцо

150 г твердого сыра (натертого)

1 луковица (мелко порезанная)

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с яйцом, луком, сыром, солью и перцем.

2. Выложите ломтики хлеба на решетку, сверху мясную начинку толстым слоем. Запекай при 190°C около 15-20 минут — до румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: