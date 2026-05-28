Самые вкусные кабачковые оладьи с моцареллой и чесноком: делимся легким рецептом
Кабачковые оладьи – идеальный вариант вкусного блюда для перекуса, а также обеда и завтрака. Готовить их можно добавив сыр, зелень, чеснок, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых оладий с сыром моцарелла.
Ингредиенты на 6-7 шт:
- Кабачок 1 шт.
- Соль 1-2 ч.л.
- Яйцо 1 шт.
- Мука 3 ст. л. муки
- Разрыхлитель примерно 1/2 ч. л.
- Сухой чеснок
- Черный перец
- Моцарелла 30
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть на крупной терке. Посолите и оставьте на 5-10 минут, чтобы пустил сок. Хорошо отожмите лишнюю жидкость руками или через марлю.
2. Добавьте яйцо, натертую моцареллу, сухой чеснок и черный перец и перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель.
3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте массу ложкой и обжаривайте оладьи по 3-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Присыпьте вашей любимой зеленью и подавайте с греческим йогуртом!
