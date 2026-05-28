Самые вкусные кабачковые оладьи с моцареллой и чесноком: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Рецепт блюда

Кабачковые оладьи – идеальный вариант вкусного блюда для перекуса, а также обеда и завтрака. Готовить их можно добавив сыр, зелень, чеснок, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых оладий с сыром моцарелла. 

Ингредиенты на 6-7 шт:

  • Кабачок 1 шт.
  • Соль 1-2 ч.л.
  • Яйцо 1 шт.
  • Мука 3 ст. л. муки
  • Разрыхлитель примерно 1/2 ч. л.
  • Сухой чеснок
  • Черный перец
  • Моцарелла 30
  • Масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Кабачок натереть на крупной терке. Посолите и оставьте на 5-10 минут, чтобы пустил сок. Хорошо отожмите лишнюю жидкость руками или через марлю.

2. Добавьте яйцо, натертую моцареллу, сухой чеснок и черный перец и перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель.

3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте массу ложкой и обжаривайте оладьи по 3-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Присыпьте вашей любимой зеленью и подавайте с греческим йогуртом!

