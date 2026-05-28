Кабачковые оладьи – идеальный вариант вкусного блюда для перекуса, а также обеда и завтрака. Готовить их можно добавив сыр, зелень, чеснок, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых оладий с сыром моцарелла.

Ингредиенты на 6-7 шт:

Кабачок 1 шт.

Соль 1-2 ч.л.

Яйцо 1 шт.

Мука 3 ст. л. муки

Разрыхлитель примерно 1/2 ч. л.

Сухой чеснок

Черный перец

Моцарелла 30

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на крупной терке. Посолите и оставьте на 5-10 минут, чтобы пустил сок. Хорошо отожмите лишнюю жидкость руками или через марлю.

2. Добавьте яйцо, натертую моцареллу, сухой чеснок и черный перец и перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель.

3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте массу ложкой и обжаривайте оладьи по 3-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Присыпьте вашей любимой зеленью и подавайте с греческим йогуртом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: