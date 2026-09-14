Самые вкусные квашеные помидоры с сухой горчицей, зеленью и чесноком: всю зиму будут вкусными

Квашеные помидоры – очень вкусная закуска, которая ко всему и полезная. Готовить их можно с медом, горчицей, зеленью, специями. Для того, чтобы помидоры не лопались, перед укладкой в банку сделайте несколько аккуратных проколов зубочисткой или тонкой иглой возле плодоножки каждого плода.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом оченнь вкусных, квашеных помидоров с двумя видами горчицы.

Ингредиенты:

помидоры 3 кг

листья хрена 4 шт.

зонтики укропа 8-10 шт.

чеснок 10-12 зуб.

черный перец горошком 10-15 шт.

душистый перец 5-7 шт.

горчица в зернах 1 ст.л.

горчичный порошок 1 ст.л.

Рассол на 1 литр воды:

соль 60 г

сахар 30 г

2,5 л воды

150 г соли и 75 г сахара соответственно

Способ приготовления:

1. На дно емкости выложить половину листьев хрена, зонтиков укропа, перца и часть чеснока, разрезанного на 3 части. В идеале еще нужно выложить листья вишни и смородины, но я их не нашла. Помидоры лучше брать плотные и не перезрелые, сорта "Сливка". Плотно выложить помидоры, но не прижимать, чтобы не потрескались. Между слоями разложить часть чеснока и посыпать зернами горчицы. Сверху выложить оставшиеся листья хрена, зонтики укропа, перец.

2. Для рассола: в холодной питьевой воде растворить соль с сахаром. Горчичный порошок лучше сначала развести в небольшом количестве холодного рассола до однородной суспензии и распределить сверху. Так он не будет скапливаться комками. Далее помидоры залить рассолом. Они должны быть полностью погружены в жидкость.

3. Сверху положить небольшой груз и оставить при комнатной температуре на 5-7 дней. Не закрывайте герметично во время активного брожения, газам нужно выходить. Уже на 4-й день начинайте пробовать. Когда вкус станет достаточно кислым и ароматным, перенесите в холодильник.

При хранении в холодильнике закрывайте герметично!