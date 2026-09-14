Самые вкусные квашеные помидоры с сухой горчицей, зеленью и чесноком: всю зиму будут вкусными
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Квашеные помидоры – очень вкусная закуска, которая ко всему и полезная. Готовить их можно с медом, горчицей, зеленью, специями. Для того, чтобы помидоры не лопались, перед укладкой в банку сделайте несколько аккуратных проколов зубочисткой или тонкой иглой возле плодоножки каждого плода.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом оченнь вкусных, квашеных помидоров с двумя видами горчицы.
Ингредиенты:
- помидоры 3 кг
- листья хрена 4 шт.
- зонтики укропа 8-10 шт.
- чеснок 10-12 зуб.
- черный перец горошком 10-15 шт.
- душистый перец 5-7 шт.
- горчица в зернах 1 ст.л.
- горчичный порошок 1 ст.л.
Рассол на 1 литр воды:
- соль 60 г
- сахар 30 г
- 2,5 л воды
- 150 г соли и 75 г сахара соответственно
Способ приготовления:
1. На дно емкости выложить половину листьев хрена, зонтиков укропа, перца и часть чеснока, разрезанного на 3 части. В идеале еще нужно выложить листья вишни и смородины, но я их не нашла. Помидоры лучше брать плотные и не перезрелые, сорта "Сливка". Плотно выложить помидоры, но не прижимать, чтобы не потрескались. Между слоями разложить часть чеснока и посыпать зернами горчицы. Сверху выложить оставшиеся листья хрена, зонтики укропа, перец.
2. Для рассола: в холодной питьевой воде растворить соль с сахаром. Горчичный порошок лучше сначала развести в небольшом количестве холодного рассола до однородной суспензии и распределить сверху. Так он не будет скапливаться комками. Далее помидоры залить рассолом. Они должны быть полностью погружены в жидкость.
3. Сверху положить небольшой груз и оставить при комнатной температуре на 5-7 дней. Не закрывайте герметично во время активного брожения, газам нужно выходить. Уже на 4-й день начинайте пробовать. Когда вкус станет достаточно кислым и ароматным, перенесите в холодильник.
При хранении в холодильнике закрывайте герметично!