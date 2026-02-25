Ленивые голубцы – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Готовятся они очень легко, нужно всего лишь натереть капусту или мелко нашинковать, добавить в фарш и основа готова.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных голубцов из молодой капусты.

Ингредиенты:

1/2 молодой капусты

600 г фарша

1 луковица

350 г отварного риса

1 яйцо

2 ст.л. соевого соуса

соль

перец

Соус:

100 г томатной пасты/кетчупа

250 мл воды/бульона

2 лавровых листа

душистый перец

2 ст.л. сметаны

2 ст.л. муки

50 мл воды

соль, перец

Способ приготовления:

1. Молодую капусту натереть на крупной терке. Добавить фарш, предварительно поджаренный лук, отваренный рис, яйцо, соевый соус, соль, перец. Хорошо вымешать, сформировать шарики и переложить их в глубокий противень.

2. Отдельно соединить томатную пасту/кетчуп с водой, лавровым листом и душистым перцем. Вымешать и поставить на огонь, довести до кипения.

3. Сметану соединить с мукой и водой, хорошо вымешать венчиком, чтобы не было комков муки. Влить в томатную смесь, помешивая. Снова поставить на огонь и, помешивая, довести до кипения. В конце добавить соль и перец. Залить соусом голубцы.

4. Запекайте при температуре 180 С 1 час.

