Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Самые вкусные ленивые голубцы: рецепт сытного блюда без лишних заморочек

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
381
Самые вкусные ленивые голубцы: рецепт сытного блюда без лишних заморочек

Ленивые голубцы – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Готовятся они очень легко, нужно всего лишь натереть капусту или мелко нашинковать, добавить в фарш и основа готова. 

Самые вкусные ленивые голубцы: рецепт сытного блюда без лишних заморочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных голубцов из молодой капусты. 

Самые вкусные ленивые голубцы: рецепт сытного блюда без лишних заморочек

Ингредиенты:

  • 1/2 молодой капусты
  • 600 г фарша
  • 1 луковица
  • 350 г отварного риса
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. соевого соуса
  • соль
  • перец

Соус:

  • 100 г томатной пасты/кетчупа
  • 250 мл воды/бульона
  • 2 лавровых листа
  • душистый перец
  • 2 ст.л. сметаны
  • 2 ст.л. муки
  • 50 мл воды
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Молодую капусту натереть на крупной терке. Добавить фарш, предварительно поджаренный лук, отваренный рис, яйцо, соевый соус, соль, перец. Хорошо вымешать, сформировать шарики и переложить их в глубокий противень.

Самые вкусные ленивые голубцы: рецепт сытного блюда без лишних заморочек

2. Отдельно соединить томатную пасту/кетчуп с водой, лавровым листом и душистым перцем. Вымешать и поставить на огонь, довести до кипения.

Самые вкусные ленивые голубцы: рецепт сытного блюда без лишних заморочек

3. Сметану соединить с мукой и водой, хорошо вымешать венчиком, чтобы не было комков муки. Влить в томатную смесь, помешивая. Снова поставить на огонь и, помешивая, довести до кипения. В конце добавить соль и перец. Залить соусом голубцы.

Самые вкусные ленивые голубцы: рецепт сытного блюда без лишних заморочек

4. Запекайте при температуре 180 С 1 час.

Самые вкусные ленивые голубцы: рецепт сытного блюда без лишних заморочек

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты