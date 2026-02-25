Самые вкусные ленивые голубцы: рецепт сытного блюда без лишних заморочек
Ленивые голубцы – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Готовятся они очень легко, нужно всего лишь натереть капусту или мелко нашинковать, добавить в фарш и основа готова.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных голубцов из молодой капусты.
Ингредиенты:
- 1/2 молодой капусты
- 600 г фарша
- 1 луковица
- 350 г отварного риса
- 1 яйцо
- 2 ст.л. соевого соуса
- соль
- перец
Соус:
- 100 г томатной пасты/кетчупа
- 250 мл воды/бульона
- 2 лавровых листа
- душистый перец
- 2 ст.л. сметаны
- 2 ст.л. муки
- 50 мл воды
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Молодую капусту натереть на крупной терке. Добавить фарш, предварительно поджаренный лук, отваренный рис, яйцо, соевый соус, соль, перец. Хорошо вымешать, сформировать шарики и переложить их в глубокий противень.
2. Отдельно соединить томатную пасту/кетчуп с водой, лавровым листом и душистым перцем. Вымешать и поставить на огонь, довести до кипения.
3. Сметану соединить с мукой и водой, хорошо вымешать венчиком, чтобы не было комков муки. Влить в томатную смесь, помешивая. Снова поставить на огонь и, помешивая, довести до кипения. В конце добавить соль и перец. Залить соусом голубцы.
4. Запекайте при температуре 180 С 1 час.
