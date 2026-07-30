Самые вкусные ленивые вареники, которые не будут распадаться: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Удачные ленивые вареники
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Самое вкусное, легкое в приготовлении блюдо из творога – ленивые вареники. Для яркого вкуса добавьте ягоды, сметану, сгущенное молоко.

Вкусные ленивые вареники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых вареников, которые будут идеальным блюдом для завтрака.

Ингредиенты: 

  • Кисломолочный творог 180 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Сахар 2-3 ст. л.
  • Ванильный сахар 5 г.
  • Мука 4 ст.л.
  • Сливочное масло для смазывания

Способ приготовления: 

1. К творогу добавляем яйцо, сахар, ванильный сахар и муку, все перемешиваем.

Творог для вареников

2. Рабочую поверхность присыпаем мукой и выкладываем тесто, отщипываем понемногу и формируем шарики.

Приготовление вареников

3. Вскипятите воду, убавьте огонь варите вареники, пока не всплывут. 

Как варить вареники

Подавайте с ягодами, сметаной, сгущенным молоком!

Готовые вареники

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