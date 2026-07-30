Самое вкусное, легкое в приготовлении блюдо из творога – ленивые вареники. Для яркого вкуса добавьте ягоды, сметану, сгущенное молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых вареников, которые будут идеальным блюдом для завтрака.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог 180 г

Яйцо 1 шт.

Сахар 2-3 ст. л.

Ванильный сахар 5 г.

Мука 4 ст.л.

Сливочное масло для смазывания

Способ приготовления:

1. К творогу добавляем яйцо, сахар, ванильный сахар и муку, все перемешиваем.

2. Рабочую поверхность присыпаем мукой и выкладываем тесто, отщипываем понемногу и формируем шарики.

3. Вскипятите воду, убавьте огонь варите вареники, пока не всплывут.

Подавайте с ягодами, сметаной, сгущенным молоком!

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