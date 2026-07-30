Самые вкусные ленивые вареники, которые не будут распадаться: делимся рецептом
1 минута
1,3 т.
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Самое вкусное, легкое в приготовлении блюдо из творога – ленивые вареники. Для яркого вкуса добавьте ягоды, сметану, сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых вареников, которые будут идеальным блюдом для завтрака.
Ингредиенты:
- Кисломолочный творог 180 г
- Яйцо 1 шт.
- Сахар 2-3 ст. л.
- Ванильный сахар 5 г.
- Мука 4 ст.л.
- Сливочное масло для смазывания
Способ приготовления:
1. К творогу добавляем яйцо, сахар, ванильный сахар и муку, все перемешиваем.
2. Рабочую поверхность присыпаем мукой и выкладываем тесто, отщипываем понемногу и формируем шарики.
3. Вскипятите воду, убавьте огонь варите вареники, пока не всплывут.
Подавайте с ягодами, сметаной, сгущенным молоком!
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