Если вы хотите приготовить вкусный домашний десерт без выпечки, идеальным вариантом будут творожные пончики. Для приготовления пончиков нужно всего – приготовить удачное тесто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных творожных пончиков, которые готовятся очень просто и быстро.

Ингредиенты:

500 г творога

500 г муки

4 яйца

200 г сахара

15 г ванильного сахара

2 ч.л. соды (без горки)

2 ст.л. уксуса

масло для жарки

сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления:

1. К творогу добавить сахар, ванильный сахар, яйца, соду, уксус, размять вилкой до однородной массы.

2. Постепенно добавляя муку, замесить тесто, я делаю это той же вилкой. Готовое тесто будет липнуть к рукам. Далее муку добавляю только для подпиливания столешницы.

3. Раскатайте толщиной примерно 0,5-0,7 см, жарьте в разогретом масле до румяности.

Посыпьте сахарной пудрой!

