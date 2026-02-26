Самые вкусные творожные пончики, которые не будут жирными: делимся лучшим рецептом
Если вы хотите приготовить вкусный домашний десерт без выпечки, идеальным вариантом будут творожные пончики. Для приготовления пончиков нужно всего – приготовить удачное тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных творожных пончиков, которые готовятся очень просто и быстро.
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 500 г муки
- 4 яйца
- 200 г сахара
- 15 г ванильного сахара
- 2 ч.л. соды (без горки)
- 2 ст.л. уксуса
- масло для жарки
- сахарная пудра для посыпки
Способ приготовления:
1. К творогу добавить сахар, ванильный сахар, яйца, соду, уксус, размять вилкой до однородной массы.
2. Постепенно добавляя муку, замесить тесто, я делаю это той же вилкой. Готовое тесто будет липнуть к рукам. Далее муку добавляю только для подпиливания столешницы.
3. Раскатайте толщиной примерно 0,5-0,7 см, жарьте в разогретом масле до румяности.
Посыпьте сахарной пудрой!
