Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Самые вкусные творожные пончики, которые не будут жирными: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
252
Самые вкусные творожные пончики, которые не будут жирными: делимся лучшим рецептом

Если вы хотите приготовить вкусный домашний десерт без выпечки, идеальным вариантом будут творожные пончики. Для приготовления пончиков нужно всего – приготовить удачное тесто.

Самые вкусные творожные пончики, которые не будут жирными: делимся лучшим рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных творожных пончиков, которые готовятся очень просто и быстро. 

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 500 г муки
  • 4 яйца
  • 200 г сахара
  • 15 г ванильного сахара
  • 2 ч.л. соды (без горки)
  • 2 ст.л. уксуса
  • масло для жарки
  • сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления: 

1. К творогу добавить сахар, ванильный сахар, яйца, соду, уксус, размять вилкой до однородной массы.

Самые вкусные творожные пончики, которые не будут жирными: делимся лучшим рецептом

2. Постепенно добавляя муку, замесить тесто, я делаю это той же вилкой. Готовое тесто будет липнуть к рукам. Далее муку добавляю только для подпиливания столешницы.

Самые вкусные творожные пончики, которые не будут жирными: делимся лучшим рецептом

3. Раскатайте толщиной примерно 0,5-0,7 см, жарьте в разогретом масле до румяности.

Самые вкусные творожные пончики, которые не будут жирными: делимся лучшим рецептом

Посыпьте сахарной пудрой!

Самые вкусные творожные пончики, которые не будут жирными: делимся лучшим рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты