Куриные крылышки – одно из самых простых и одновременно любимых блюд для домашнего обеда или ужина. Их легко приготовить без сложных маринадов и длительного процесса. Достаточно нескольких ингредиентов, чтобы получить сочное мясо с румяной корочкой. Такой вариант подходит как для будней, так и для встречи с друзьями. Главное – правильно подобрать специи и соблюсти температуру запекания.

Идея приготовления запеченных куриных крыльев в духовке опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг.

соль – 1,5 ч.л.

черный перец – 1/4 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

паприка копченая – 1 ч.л.

кетчуп – 4-5 ст.л.

Способ приготовления:

1. Подготовьте крылышки: промойте их и разрежьте по суставу на две части.

2. Обсушите бумажными полотенцами.

3. Переложите мясо в глубокую миску. Добавьте соль, черный перец, сухой чеснок и копченую паприку.

4. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждый кусок.

5. Добавьте кетчуп и еще раз тщательно перемешайте. Оставьте крылышки мариноваться минимум на 30-60 минут. Для более насыщенного вкуса можно оставить на 2-3 часа.

6. Выложите крылышки на противень, застеленный пергаментом или решетку. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте примерно 20-25 минут до золотистой корочки.

