Если вам нужно быстро приготовить мясо на обед, выберите куриные голени. Запекаются они очень быстро. Вы сможете получить действительно вкусное блюдо и сэкономить время, если воспользуетесь следующей технологией.

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Идея приготовления сочных куриных голеней опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna kalancha в Instagram. Особого вкуса придаст соус на основе кетчупа, соевого соуса и меда.

Ингредиенты:

куриные голени – 6 шт.

горчица – 2 ч.л.

соль, перец

специи к курице

Ингредиенты для соуса:

кетчуп – 1 ст.л.

соевый соус – 1 ст.л.

мед – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Голени промыть и просушить.

2. На кости сделать надрез по кругу и снять шкурку. Мясо отодвинуть немного вниз.

3. Добавить горчицу, соль, перец, специи к курице.

4. Оставляем мариноваться на 30 минут.

5. После этого кости обернуть фольгой.

6. Отправить в мультипечь на 20 минут или можно поставить в духовку.

7. К кетчупу добавить соевый соус и мед.

8. Вынуть голени, смазать полученным соусом мясо и отправить снова запекаться до готовности.

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