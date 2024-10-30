Самый простой рецепт приготовления куриных голеней на обед: получаются очень хрустящими и сочными
Если вам нужно быстро приготовить мясо на обед, выберите куриные голени. Запекаются они очень быстро. Вы сможете получить действительно вкусное блюдо и сэкономить время, если воспользуетесь следующей технологией.
Идея приготовления сочных куриных голеней опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna kalancha в Instagram. Особого вкуса придаст соус на основе кетчупа, соевого соуса и меда.
Ингредиенты:
- куриные голени – 6 шт.
- горчица – 2 ч.л.
- соль, перец
- специи к курице
Ингредиенты для соуса:
- кетчуп – 1 ст.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Голени промыть и просушить.
2. На кости сделать надрез по кругу и снять шкурку. Мясо отодвинуть немного вниз.
3. Добавить горчицу, соль, перец, специи к курице.
4. Оставляем мариноваться на 30 минут.
5. После этого кости обернуть фольгой.
6. Отправить в мультипечь на 20 минут или можно поставить в духовку.
7. К кетчупу добавить соевый соус и мед.
8. Вынуть голени, смазать полученным соусом мясо и отправить снова запекаться до готовности.
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