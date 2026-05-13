Самый простой рецепт тушеной капусты: делимся сытным и бюджетным рецептом
Тушеная капуста с мясом – одно из тех домашних блюд, которые всегда получаются вкусными и сытными. Для приготовления нужны простые продукты, а сам процесс не занимает много времени. Благодаря сочетанию кислой капусты, мяса и овощей блюдо имеет насыщенный вкус и приятный аромат. Такой рецепт отлично подойдет как для ежедневного обеда, так и для ужина всей семьей.
Идея приготовления сытной капусты с мясом опубликована на странице фудблогера kelman marina в Instagram.
Ингредиенты:
- кислая капуста – 1 кг.
- мясо – 500 г
- лук – 200 г
- морковь – 100 г
- масло – для жарки
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- любимые специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кислую капусту переложите в глубокую миску и залейте горячей водой. Оставьте до полного остывания, после чего хорошо отожмите лишнюю жидкость. Это поможет сделать вкус более мягким и сбалансированным.
2. мясо нарежьте небольшими кусочками. Для рецепта подойдет свинина, говядина или курятина.
3. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте мясо до легкой румяной корочки.
4. Лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Добавьте овощи к мясу и готовьте несколько минут, пока они не станут мягкими.
5. После этого выложите в сковородку подготовленную капусту. Добавьте соль, перец и специи по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
6. Накройте блюдо крышкой и тушите на маленьком огне примерно 30 минут, периодически помешивая. При необходимости можно добавить немного воды, чтобы капуста оставалась сочной.
