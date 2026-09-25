Самый удачный домашний холодец без желатина, который точно застынет: понадобится свиная шкура и копыта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Рецепт прозрачного холодца
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Домашний холодец – очень вкусное и главное – полезное блюдо. Готовят его чаще всего из куриного мяса, но, опытные кулинары советуют добавить обязательно свинину, а желательно – копыта. Именно благодаря им холодец хорошо застынет. 

Из какого мяса приготовить холодец

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легко в приготовлении холодца из свиных шкурок и копыт. 

Ингредиенты:

  • свиные шкурки
  • копытца
  • свиное филе
  • лук, чеснок
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Все мясо заливаем водой, доводим до кипения, затем сливаем эту воду и промываем холодной.

Ингредиенты для холодца

2. Затем снова заливаем мясо, добавляем луковицу, доводим до кипения, уменьшаем огонь до минимума, чтобы вода едва булькала, и варим 6-7 часов.

Сколько варить холодец

3. Далее даем мясу и шкуркам остыть, отделяем их, нарезаем, а в воду добавляем чеснок, соль, перец и даем настояться.

Что добавить в холодец

4. Формируем тарелки с холодцом, выкладываем мясо (кожицы я клала в отдельные тарелки) и заливаем бульоном. Оставляем на ночь в холодильнике, чтобы застыл.

Домашний холодец

Подавайте с хреном!

Готовый холодец

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