Самый удачный домашний холодец без желатина, который точно застынет: понадобится свиная шкура и копыта

Домашний холодец – очень вкусное и главное – полезное блюдо. Готовят его чаще всего из куриного мяса, но, опытные кулинары советуют добавить обязательно свинину, а желательно – копыта. Именно благодаря им холодец хорошо застынет.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легко в приготовлении холодца из свиных шкурок и копыт.

Ингредиенты:

свиные шкурки

копытца

свиное филе

лук, чеснок

соль, перец

Способ приготовления:

1. Все мясо заливаем водой, доводим до кипения, затем сливаем эту воду и промываем холодной.

2. Затем снова заливаем мясо, добавляем луковицу, доводим до кипения, уменьшаем огонь до минимума, чтобы вода едва булькала, и варим 6-7 часов.

3. Далее даем мясу и шкуркам остыть, отделяем их, нарезаем, а в воду добавляем чеснок, соль, перец и даем настояться.

4. Формируем тарелки с холодцом, выкладываем мясо (кожицы я клала в отдельные тарелки) и заливаем бульоном. Оставляем на ночь в холодильнике, чтобы застыл.

Подавайте с хреном!

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