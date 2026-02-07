Самый простой, легкий и быстрый в приготовлении десерт без выпечки – "Битое стекло". Готовится десерт из вкусного желе, сметаны, йогурта. Для яркого вкуса еще можно добавить ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта "Битое стекло" из желе и сметаны.

Ингредиенты:

желе 3 упаковки

вода 900 г

сметана 700 г

сахарная пудра 150 г

желатин 25 г

вода 100 г

ванильный сахар 10 г

Способ приготовления:

1. Сделайте желе, готовое порежьте кубиками.

2. Далее – смешайте сахарную пудру со сметаной и ванильным сахаром, добавьте набухший желатин, хорошо перемешайте.

3. Смешайте желе со сметанным кремом, поставьте в холодильник на ночь или минимум на 1-2 часа.

