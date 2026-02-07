Все рецепты
Самый вкусный десерт "Битое стекло": лучшее угощение без лишних заморочек и выпечки
Самый простой, легкий и быстрый в приготовлении десерт без выпечки – "Битое стекло". Готовится десерт из вкусного желе, сметаны, йогурта. Для яркого вкуса еще можно добавить ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта "Битое стекло" из желе и сметаны.
Ингредиенты:
- желе 3 упаковки
- вода 900 г
- сметана 700 г
- сахарная пудра 150 г
- желатин 25 г
- вода 100 г
- ванильный сахар 10 г
Способ приготовления:
1. Сделайте желе, готовое порежьте кубиками.
2. Далее – смешайте сахарную пудру со сметаной и ванильным сахаром, добавьте набухший желатин, хорошо перемешайте.
3. Смешайте желе со сметанным кремом, поставьте в холодильник на ночь или минимум на 1-2 часа.
