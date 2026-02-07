Самый вкусный десерт "Битое стекло": лучшее угощение без лишних заморочек и выпечки

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Самый простой, легкий и быстрый в приготовлении десерт без выпечки – "Битое стекло". Готовится десерт из вкусного желе, сметаны, йогурта. Для яркого вкуса еще можно добавить ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта "Битое стекло" из желе и сметаны.

Ингредиенты: 

  • желе 3 упаковки
  • вода 900 г
  • сметана 700 г
  • сахарная пудра 150 г
  • желатин 25 г
  • вода 100 г
  • ванильный сахар 10 г

Способ приготовления: 

1. Сделайте желе, готовое порежьте кубиками. 

2. Далее – смешайте сахарную пудру со сметаной и ванильным сахаром, добавьте набухший желатин, хорошо перемешайте.

3. Смешайте желе со сметанным кремом, поставьте в холодильник на ночь или минимум на 1-2 часа.

