Если вы хотите вкусный десерт, но нет времени для приготовления, идеальной основой для таких ленивых десертов может быть печенье, желе, лаваш и даже простой круассан и савоярди.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного круассана-тирамису, который готовится элементарно.

Ингредиенты:

Хрустящий маслянистый круассан

Сливочный крем-сыр 200 г

Сливки от 33% 200 мл

Сахарная пудра 2 ст.л

Ванильный сахар 10г

Темное какао 2 ст.л

Способ приготовления:

1. Миксером взбейте сливки до стабильных пиков добавив сахарную пудру и ванильный сахар, добавьте крем-сыр и еще раз перемешайте. Ванильный крем готов.

2. Отделите половину ванильного крема и добавьте какао, перемешайте.

3. Начините какао-кремом круассан.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: