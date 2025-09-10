Видео дня
Вкуснее любого торта: десерт без выпечки круассан-тирамису с нежным двойным кремом
Если вы хотите вкусный десерт, но нет времени для приготовления, идеальной основой для таких ленивых десертов может быть печенье, желе, лаваш и даже простой круассан и савоярди.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного круассана-тирамису, который готовится элементарно.
Ингредиенты:
- Хрустящий маслянистый круассан
- Сливочный крем-сыр 200 г
- Сливки от 33% 200 мл
- Сахарная пудра 2 ст.л
- Ванильный сахар 10г
- Темное какао 2 ст.л
Способ приготовления:
1. Миксером взбейте сливки до стабильных пиков добавив сахарную пудру и ванильный сахар, добавьте крем-сыр и еще раз перемешайте. Ванильный крем готов.
2. Отделите половину ванильного крема и добавьте какао, перемешайте.
3. Начините какао-кремом круассан.
