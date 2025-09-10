Вкуснее любого торта: десерт без выпечки круассан-тирамису с нежным двойным кремом

Ирина Мельниченко
Рецепт десерта

Если вы хотите вкусный десерт, но нет времени для приготовления, идеальной основой для таких ленивых десертов может быть печенье, желе, лаваш и даже простой круассан и савоярди.

Десерт из круассана

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного круассана-тирамису, который готовится элементарно. 

Ингредиенты:

  • Хрустящий маслянистый круассан
  • Сливочный крем-сыр 200 г
  • Сливки от 33% 200 мл
  • Сахарная пудра 2 ст.л
  • Ванильный сахар 10г
  • Темное какао 2 ст.л

Способ приготовления: 

1. Миксером взбейте сливки до стабильных пиков добавив сахарную пудру и ванильный сахар, добавьте крем-сыр и еще раз перемешайте. Ванильный крем готов.

Крем для десерта

2. Отделите половину ванильного крема и добавьте какао, перемешайте. 

Приготовление десерта

3. Начините какао-кремом круассан. 

Готовый десерт

