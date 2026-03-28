Вместо того, чтобы просто отваривать картофель, его можно очень вкусно нафаршировать. Используйте любое любимое мясо, а для особой сочности добавьте томатный соус со сметаной. Такое блюдо получится очень сытным и его точно хватит на всех.

Идея приготовления сытного фаршированного картофеля опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

фарш – 300 г

лук – 1 шт.

приправа

лавровый лист, перец, соль – по вкусу

любимая зелень

Ингредиенты для соуса:

томатный соус – 2 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

вода – 500 мл.

Способ приготовления:

1. В фарш добавить натертый лук и приправу 10 овощей, перемешать.

2. Почистить и нафаршировать картофель.

3. Выложить в кастрюлю.

4. Залить соусом.

5. Варить под крышкой на маленьком огне до готовности картофеля.

