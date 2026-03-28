Самый вкусный фарошированный картофель с мясом: как быстро приготовить
Вместо того, чтобы просто отваривать картофель, его можно очень вкусно нафаршировать. Используйте любое любимое мясо, а для особой сочности добавьте томатный соус со сметаной. Такое блюдо получится очень сытным и его точно хватит на всех.
Идея приготовления сытного фаршированного картофеля опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
- фарш – 300 г
- лук – 1 шт.
- приправа
- лавровый лист, перец, соль – по вкусу
- любимая зелень
Ингредиенты для соуса:
- томатный соус – 2 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- вода – 500 мл.
Способ приготовления:
1. В фарш добавить натертый лук и приправу 10 овощей, перемешать.
2. Почистить и нафаршировать картофель.
3. Выложить в кастрюлю.
4. Залить соусом.
5. Варить под крышкой на маленьком огне до готовности картофеля.
