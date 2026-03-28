Самый вкусный фарошированный картофель с мясом: как быстро приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Вместо того, чтобы просто отваривать картофель, его можно очень вкусно нафаршировать. Используйте любое любимое мясо, а для особой сочности добавьте томатный соус со сметаной. Такое блюдо получится очень сытным и его точно хватит на всех.

Идея приготовления сытного фаршированного картофеля опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг.
  • фарш – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • приправа
  • лавровый лист, перец, соль – по вкусу
  • любимая зелень

Ингредиенты для соуса:

  • томатный соус – 2 ст.л.
  • сметана – 2 ст.л.
  • вода – 500 мл.

Способ приготовления:

1. В фарш добавить натертый лук и приправу 10 овощей, перемешать.

2. Почистить и нафаршировать картофель.

3. Выложить в кастрюлю.

4. Залить соусом.

5. Варить под крышкой на маленьком огне до готовности картофеля.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты