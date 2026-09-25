Самый вкусный крабовый салат "Калейдоскоп": идеальное блюдо для праздничного стола
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Крабовые палочки – самый простой, но при этом вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок. Важно при выборе – обращать внимание на цвет крабовых палочек и обязательно дату.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из крабовых палочек.
Ингредиенты:
- консервированная кукуруза 200 г
- огурец 2 шт.
- крабовые палочки 180 г.
- болгарский перец 1 шт.
- зеленый лук
- чипсы 100 г.
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Нарезаем огурцы, крабовые палочки и перец соломкой. Выкладываем на тарелку в форме цветочка все ингредиенты.
2. В середину наливаем майонез, добавляем немного специй и подаем к столу.
Перед подачей перемешиваем!
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