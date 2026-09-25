Самый вкусный крабовый салат "Калейдоскоп": идеальное блюдо для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
198
Рецепт салата
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Крабовые палочки – самый простой, но при этом вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок. Важно при выборе – обращать внимание на цвет крабовых палочек и обязательно дату.

Как приготовить вкусный крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из крабовых палочек. 

Ингредиенты:

  • консервированная кукуруза 200 г
  • огурец 2 шт.
  • крабовые палочки 180 г.
  • болгарский перец 1 шт.
  • зеленый лук
  • чипсы 100 г.
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Нарезаем огурцы, крабовые палочки и перец соломкой. Выкладываем на тарелку в форме цветочка все ингредиенты.

Крабовые палочки

2. В середину наливаем майонез, добавляем немного специй и подаем к столу.

Ингредиенты для салата

Перед подачей перемешиваем!

Готовый салат

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