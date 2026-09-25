Самый вкусный крабовый салат "Калейдоскоп": идеальное блюдо для праздничного стола

Крабовые палочки – самый простой, но при этом вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок. Важно при выборе – обращать внимание на цвет крабовых палочек и обязательно дату.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из крабовых палочек.

Ингредиенты:

консервированная кукуруза 200 г

огурец 2 шт.

крабовые палочки 180 г.

болгарский перец 1 шт.

зеленый лук

чипсы 100 г.

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарезаем огурцы, крабовые палочки и перец соломкой. Выкладываем на тарелку в форме цветочка все ингредиенты.

2. В середину наливаем майонез, добавляем немного специй и подаем к столу.

Перед подачей перемешиваем!

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