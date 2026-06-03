Самый вкусный летний десерт "Битое стекло": рецепт торта без выпечки, теста и сахара
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Самый вкусный летний десерт – "Битое стекло". Готовится десерт из желе, йогурта или сметаны, а также печенья.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного летнего десерта из нескольких видов желе.
Ингредиенты:
- желе разных цветов – 5 п.
- желатин – 25 г
- вода – 150 мл
- сметана – 360 г
- сгущенное молоко – 300 мл
- шоколадный крекер – 1 п. (170 г)
Способ приготовления:
1. Приготовьте желе.
2. Отдельно желатин залейте водой и отложите набухать на 15 минут. Далее желатин постоянно помешивая растопить на небольшом огне.
3. В большую миску выложить сметану, добавить сгущенное молоко, перемешать венчиком до однородности. Добавить растопленный желатин, еще раз хорошо перемешать. Добавить слегка поломанный крекер и порезанное желе.
4. Аккуратно перемешать и переложить в застеленную пленкой форму. Быстро равномерно распределить по форме и отложить в холодильник на несколько часов до полного застывания.
Порежьте и подавайте!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: