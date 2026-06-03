Самый вкусный летний десерт "Битое стекло": рецепт торта без выпечки, теста и сахара

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Самый вкусный летний десерт 'Битое стекло': рецепт торта без выпечки, теста и сахара
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Самый вкусный летний десерт – "Битое стекло". Готовится десерт из желе, йогурта или сметаны, а также печенья.

Самый вкусный летний десерт "Битое стекло": рецепт торта без выпечки, теста и сахара

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного летнего десерта из нескольких видов желе.

Ингредиенты: 

  • желе разных цветов – 5 п.
  • желатин – 25 г
  • вода – 150 мл
  • сметана – 360 г
  • сгущенное молоко – 300 мл
  • шоколадный крекер – 1 п. (170 г)

Способ приготовления: 

1. Приготовьте желе.

Самый вкусный летний десерт "Битое стекло": рецепт торта без выпечки, теста и сахара

2. Отдельно желатин залейте водой и отложите набухать на 15 минут. Далее желатин постоянно помешивая растопить на небольшом огне.

Самый вкусный летний десерт "Битое стекло": рецепт торта без выпечки, теста и сахара

3. В большую миску выложить сметану, добавить сгущенное молоко, перемешать венчиком до однородности. Добавить растопленный желатин, еще раз хорошо перемешать. Добавить слегка поломанный крекер и порезанное желе.

Самый вкусный летний десерт "Битое стекло": рецепт торта без выпечки, теста и сахара

4. Аккуратно перемешать и переложить в застеленную пленкой форму. Быстро равномерно распределить по форме и отложить в холодильник на несколько часов до полного застывания.

Самый вкусный летний десерт "Битое стекло": рецепт торта без выпечки, теста и сахара

Порежьте и подавайте!

Самый вкусный летний десерт "Битое стекло": рецепт торта без выпечки, теста и сахара

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