Самый вкусный летний десерт – "Битое стекло". Готовится десерт из желе, йогурта или сметаны, а также печенья.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного летнего десерта из нескольких видов желе.

Ингредиенты:

желе разных цветов – 5 п.

желатин – 25 г

вода – 150 мл

сметана – 360 г

сгущенное молоко – 300 мл

шоколадный крекер – 1 п. (170 г)

Способ приготовления:

1. Приготовьте желе.

2. Отдельно желатин залейте водой и отложите набухать на 15 минут. Далее желатин постоянно помешивая растопить на небольшом огне.

3. В большую миску выложить сметану, добавить сгущенное молоко, перемешать венчиком до однородности. Добавить растопленный желатин, еще раз хорошо перемешать. Добавить слегка поломанный крекер и порезанное желе.

4. Аккуратно перемешать и переложить в застеленную пленкой форму. Быстро равномерно распределить по форме и отложить в холодильник на несколько часов до полного застывания.

Порежьте и подавайте!

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