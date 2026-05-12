Самый вкусный молодой картофель с чесноком и свежей зеленью: можно приготовить на обед

Екатерина Ягович
Молодой картофель с чесноком и свежей зеленью – одно из самых любимых сезонных блюд, которое легко приготовить дома. Он получается нежным внутри и румяным снаружи, а аромат зелени и сливочного масла делает его особенно аппетитным. Такой картофель отлично подходит для семейного обеда или ужина. Подавать его можно как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или овощам.

Идея приготовления вкусного молодого картофеля опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

  • молодой картофель – 1 кг.
  • сливочное масло – 40 г
  • растительное масло – 1-2 ст.л.
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • укроп – 1 пучок
  • петрушка – 1 пучок
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Молодой картофель хорошо помойте и отварите в подсоленной воде почти до готовности. Важно не переварить его, чтобы он остался нежным внутри и не распадался.

2. После варки слейте воду и дайте картофелю немного остыть.

3. На сковороде разогрейте сливочное масло вместе с небольшим количеством растительного масла. Именно так картофель получит красивую золотистую корочку и насыщенный вкус.

4. Выложите картофель на сковороду и обжаривайте на среднем огне до румяности со всех сторон. В конце добавьте измельченный чеснок, соль, перец и много свежей зелени.

5. Перемешайте картофель и оставьте на огне еще примерно на минуту, чтобы чеснок и зелень раскрыли свой аромат. Подавайте блюдо горячим сразу после приготовления.

6. Такой молодой картофель с чесноком и зеленью получается очень ароматным, сытным и по-настоящему домашним. Это именно тот рецепт, который хочется готовить в течение всего сезона.

