Самый вкусный молодой картофель с чесноком и свежей зеленью: можно приготовить на обед
Молодой картофель с чесноком и свежей зеленью – одно из самых любимых сезонных блюд, которое легко приготовить дома. Он получается нежным внутри и румяным снаружи, а аромат зелени и сливочного масла делает его особенно аппетитным. Такой картофель отлично подходит для семейного обеда или ужина. Подавать его можно как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или овощам.
Идея приготовления вкусного молодого картофеля опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 1 кг.
- сливочное масло – 40 г
- растительное масло – 1-2 ст.л.
- чеснок – 3-4 зубчика
- укроп – 1 пучок
- петрушка – 1 пучок
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Молодой картофель хорошо помойте и отварите в подсоленной воде почти до готовности. Важно не переварить его, чтобы он остался нежным внутри и не распадался.
2. После варки слейте воду и дайте картофелю немного остыть.
3. На сковороде разогрейте сливочное масло вместе с небольшим количеством растительного масла. Именно так картофель получит красивую золотистую корочку и насыщенный вкус.
4. Выложите картофель на сковороду и обжаривайте на среднем огне до румяности со всех сторон. В конце добавьте измельченный чеснок, соль, перец и много свежей зелени.
5. Перемешайте картофель и оставьте на огне еще примерно на минуту, чтобы чеснок и зелень раскрыли свой аромат. Подавайте блюдо горячим сразу после приготовления.
6. Такой молодой картофель с чесноком и зеленью получается очень ароматным, сытным и по-настоящему домашним. Это именно тот рецепт, который хочется готовить в течение всего сезона.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: