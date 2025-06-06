Самый вкусный молодой картофель с грибами: делимся простым рецептом сезонного блюда

Сезон молодого картофеля в разгаре. Такой продукт можно просто отварить или воспользоваться более вкусным способом. Удачной идеей будет добавить к картофелю грибы, а также сливки.

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Идея приготовления вкусного молодого картофеля с грибами опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Такое блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу.

Ингредиенты:

молодой картофель – 1 кг.

лук – 1 шт.

шампиньоны – 250 г

специи по вкусу

сливки 33% или домашняя сметана – 200 мл.

чеснок – 2 зубчика

укроп – по вкусу

сливочное масло для жарки + 50 г для соуса

Способ приготовления:

1. Молодой картофель почистить, помыть и нарезать.

2. Варить и посолить обычным способом.

3. На сливочном масле обжарить лук до прозрачности и добавить порезанные шампиньоны.

4. Посолить и готовить, пока не испарится вся жидкость.

5. Добавить кусояек сливочного масла, тертый, чеснок.

6. Жарить еще 1-2 минуты и влить сливки или сметану, добавить специи и перемешать.

7. Высыпать готовый молодой картофель, еще раз перемешать и добавить зелень.

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