Самый вкусный салат "Минутка" из крабовых палочек и моркови по-корейски: готовится с майонезом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт салата

Крабовые палочки – продукт, который сочетается практически со всеми овощами, зеленью, яйцами, сыром. Поэтому их можно использовать для приготовления закусок, салатов.

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Что приготовить из крабовых палочек

Редакция FoodOboz рецептом очень сытного и вкусного салата из крабовых палочек, с морковью по-корейски.

Ингредиенты:

  • 150 г морковки по-корейски
  • 200 г крабовых палочек
  • 2 яйца
  • 1 плавленный сырок (подмороженный)
  • 2 ст.л майонеза

Способ приготовления:

1. Порежьте все ингредиенты, сыр и яйца натрите.

Ингредиенты для блюда

2. Выложите в миску все продукты, добавьте морковь, майонез, специи и перемешайте.

Готовый салат

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