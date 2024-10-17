Крабовые палочки – продукт, который сочетается практически со всеми овощами, зеленью, яйцами, сыром. Поэтому их можно использовать для приготовления закусок, салатов.

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Редакция FoodOboz рецептом очень сытного и вкусного салата из крабовых палочек, с морковью по-корейски.

Ингредиенты:

150 г морковки по-корейски

200 г крабовых палочек

2 яйца

1 плавленный сырок (подмороженный)

2 ст.л майонеза

Способ приготовления:

1. Порежьте все ингредиенты, сыр и яйца натрите.

2. Выложите в миску все продукты, добавьте морковь, майонез, специи и перемешайте.

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