Видео дня
Самый вкусный салат "Минутка" из крабовых палочек и моркови по-корейски: готовится с майонезом
Крабовые палочки – продукт, который сочетается практически со всеми овощами, зеленью, яйцами, сыром. Поэтому их можно использовать для приготовления закусок, салатов.
Редакция FoodOboz рецептом очень сытного и вкусного салата из крабовых палочек, с морковью по-корейски.
Ингредиенты:
- 150 г морковки по-корейски
- 200 г крабовых палочек
- 2 яйца
- 1 плавленный сырок (подмороженный)
- 2 ст.л майонеза
Способ приготовления:
1. Порежьте все ингредиенты, сыр и яйца натрите.
2. Выложите в миску все продукты, добавьте морковь, майонез, специи и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: