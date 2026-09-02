Самый вкусный соус для салатов из горчицы и меда: делимся универсальным рецептом

Заправлять салаты можно не только маслом, йогуртом и майонезом. Можно готовить еще вкусные, домашние соусы из горчицы, меда, сока лимона.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного соуса для салатов, из горчицы, меда и сока лимона.

Ингредиенты:

1,5 ст. л. французской горчицы

1,5 ст. л. американской горчицы

40 г меда

20 г лимонного сока

20 г апельсинового сока (но можно использовать и только лимонный сок)

1/3 ч. л. соли

150-200 мл масла (на ваше усмотрение: рафинированное подсолнечное, оливковое или смесь 50/50)

Способ приготовления:

1. Смешайте два вида горчицы, добавьте мед, сок лимона, сок апельсина, перемешайте, добавьте соль и влейте масло.

Храните в холодильнике, в стеклянной посуде!

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