Самый вкусный соус для салатов из горчицы и меда: делимся универсальным рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
585
Соус для салатов
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Заправлять салаты можно не только маслом, йогуртом и майонезом. Можно готовить еще вкусные, домашние соусы из горчицы, меда, сока лимона.

Вкусный соус для салатов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного соуса для салатов, из горчицы, меда и сока лимона.

Ингредиенты: 

  • 1,5 ст. л. французской горчицы
  • 1,5 ст. л. американской горчицы
  • 40 г меда
  • 20 г лимонного сока
  • 20 г апельсинового сока (но можно использовать и только лимонный сок)
  • 1/3 ч. л. соли
  • 150-200 мл масла (на ваше усмотрение: рафинированное подсолнечное, оливковое или смесь 50/50)

Способ приготовления: 

1. Смешайте два вида горчицы, добавьте мед, сок лимона, сок апельсина, перемешайте, добавьте соль и влейте масло.

Ингредиенты для соуса

Храните в холодильнике, в стеклянной посуде!

Готовый соус

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