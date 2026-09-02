Самый вкусный соус для салатов из горчицы и меда: делимся универсальным рецептом
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Заправлять салаты можно не только маслом, йогуртом и майонезом. Можно готовить еще вкусные, домашние соусы из горчицы, меда, сока лимона.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного соуса для салатов, из горчицы, меда и сока лимона.
Ингредиенты:
- 1,5 ст. л. французской горчицы
- 1,5 ст. л. американской горчицы
- 40 г меда
- 20 г лимонного сока
- 20 г апельсинового сока (но можно использовать и только лимонный сок)
- 1/3 ч. л. соли
- 150-200 мл масла (на ваше усмотрение: рафинированное подсолнечное, оливковое или смесь 50/50)
Способ приготовления:
1. Смешайте два вида горчицы, добавьте мед, сок лимона, сок апельсина, перемешайте, добавьте соль и влейте масло.
Храните в холодильнике, в стеклянной посуде!
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