Самый вкусный соус для салатов из пяти ингредиентов: лучше, чем ресторанный
1 минута
1,8 т.
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Заправлять салаты лучше всего оливковым маслом, а также йогуртом, сметаной. Еще можно делать вкусные соусы из горчицы, сока лимона, меда.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, оригинального и простого в приготовлении соуса для салатов.
Ингредиенты:
- Американская горчица 50 г
- Зернистая французская горчица 50 г
- Лимонный сок 30 г (2 ст. л.)
- Оливковое масло 100 мл
- Мед 50 г
- Соль
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты.
2. Готовый соус перелейте в стеклянную посуду и поставьте в холодильник.
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