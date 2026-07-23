Самый вкусный соус для салатов из пяти ингредиентов: лучше, чем ресторанный

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Соус для салатов
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Заправлять салаты лучше всего оливковым маслом, а также йогуртом, сметаной. Еще можно делать вкусные соусы из горчицы, сока лимона, меда. 

Самый вкусный соус для салатов из пяти ингредиентов: лучше, чем ресторанный

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, оригинального и простого в приготовлении соуса для салатов. 

Ингредиенты: 

  • Американская горчица 50 г
  • Зернистая французская горчица 50 г
  • Лимонный сок 30 г (2 ст. л.)
  • Оливковое масло 100 мл
  • Мед 50 г
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Смешайте все ингредиенты.

Самый вкусный соус для салатов из пяти ингредиентов: лучше, чем ресторанный

2. Готовый соус перелейте в стеклянную посуду и поставьте в холодильник.

Самый вкусный соус для салатов из пяти ингредиентов: лучше, чем ресторанный

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