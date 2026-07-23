Заправлять салаты лучше всего оливковым маслом, а также йогуртом, сметаной. Еще можно делать вкусные соусы из горчицы, сока лимона, меда.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, оригинального и простого в приготовлении соуса для салатов.

Ингредиенты:

Американская горчица 50 г

Зернистая французская горчица 50 г

Лимонный сок 30 г (2 ст. л.)

Оливковое масло 100 мл

Мед 50 г

Соль

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты.

2. Готовый соус перелейте в стеклянную посуду и поставьте в холодильник.

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