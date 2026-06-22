Самый вкусный запеченный картофель: подавайте с йогуртовым соусом
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Запеченный картофель с ароматными специями и кремовым йогуртовым соусом – это универсальное блюдо, которое подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Благодаря предварительному отвариванию картофель остается нежным внутри, а после запекания приобретает аппетитную золотистую корочку. Дополняет его освежающий соус на основе греческого йогурта, феты и свежего укропа.
Идея приготовления запеченного картофеля с йогуртовым соусом опубликована на странице фудблогера katherine.khoma в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 800 г
- оливковое масло – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- сухой чеснок – 1/2 ч.л.
- черный перец – 1/4–1/3 ч.л.
- густой греческий йогурт – 300 г
- сыр фета – 75 г
- укроп – 1 пучок
- чеснок – 1 зубчик
- цедра лимона – 1/2-1 ч.л.
- оливковое масло – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо вымойте и выложите в кастрюлю. Залейте холодной водой, немного посолите и доведите до кипения.
2. Варите картофель примерно 10-15 минут до полуготовности.
3. Слейте воду и оставьте картофель на несколько минут, чтобы излишки влаги испарились.
4. Разрежьте клубни пополам, переложите в миску и добавьте оливковое масло, сухой чеснок, соль и черный перец.
5. Хорошо перемешайте. Выложите картофель на противень или в чашу аэрогриля.
6. Запекайте в духовке при температуре 200 градусов примерно 20 минут до появления золотистой корочки. Если используете аэрогриль, достаточно 12-15 минут при той же температуре.
7. Для соуса мелко нарежьте укроп, раскрошите фету, а чеснок пропустите через пресс или натрите на мелкой терке.
8. Смешайте йогурт, фету, укроп, чеснок, лимонную цедру, оливковое масло, соль и перец до однородной консистенции.
9. Поставьте соус в холодильник примерно на 20 минут, чтобы вкусы хорошо смешались.
10. Подавайте горячий запеченный картофель вместе с охлажденным йогуртовым соусом.
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