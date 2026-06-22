Запеченный картофель с ароматными специями и кремовым йогуртовым соусом – это универсальное блюдо, которое подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Благодаря предварительному отвариванию картофель остается нежным внутри, а после запекания приобретает аппетитную золотистую корочку. Дополняет его освежающий соус на основе греческого йогурта, феты и свежего укропа.

Идея приготовления запеченного картофеля с йогуртовым соусом опубликована на странице фудблогера katherine.khoma в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 800 г

оливковое масло – 1 ст.л.

соль – по вкусу

сухой чеснок – 1/2 ч.л.

черный перец – 1/4–1/3 ч.л.

густой греческий йогурт – 300 г

сыр фета – 75 г

укроп – 1 пучок

чеснок – 1 зубчик

цедра лимона – 1/2-1 ч.л.

оливковое масло – 1 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо вымойте и выложите в кастрюлю. Залейте холодной водой, немного посолите и доведите до кипения.

2. Варите картофель примерно 10-15 минут до полуготовности.

3. Слейте воду и оставьте картофель на несколько минут, чтобы излишки влаги испарились.

4. Разрежьте клубни пополам, переложите в миску и добавьте оливковое масло, сухой чеснок, соль и черный перец.

5. Хорошо перемешайте. Выложите картофель на противень или в чашу аэрогриля.

6. Запекайте в духовке при температуре 200 градусов примерно 20 минут до появления золотистой корочки. Если используете аэрогриль, достаточно 12-15 минут при той же температуре.

7. Для соуса мелко нарежьте укроп, раскрошите фету, а чеснок пропустите через пресс или натрите на мелкой терке.

8. Смешайте йогурт, фету, укроп, чеснок, лимонную цедру, оливковое масло, соль и перец до однородной консистенции.

9. Поставьте соус в холодильник примерно на 20 минут, чтобы вкусы хорошо смешались.

10. Подавайте горячий запеченный картофель вместе с охлажденным йогуртовым соусом.

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