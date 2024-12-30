Сельдь – очень вкусный и полезный продукт, который можно самостоятельно солить, а также готовить из нее салаты, закуски.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата с сельдью, жареными грибами и сыром.

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

яйца – 3 шт.

сельдь – 1 шт.

майонез

сыр твердый – 200 г

грибы

лук

Способ приготовления:

1. Пожарьте грибы. Сельдь порежьте кубиком, сыр и вареный картофель натрите.

2. Соберите салат слоями: тертый картофель, майонез, грибы, майонез, лук, майонез, сельдь, майонез, сверху посыпьте тертым сыром.

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