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"Сельдь под грибной шубой": рецепт сытного новогоднего салата на скорую руку
Сельдь – очень вкусный и полезный продукт, который можно самостоятельно солить, а также готовить из нее салаты, закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата с сельдью, жареными грибами и сыром.
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.
- яйца – 3 шт.
- сельдь – 1 шт.
- майонез
- сыр твердый – 200 г
- грибы
- лук
Способ приготовления:
1. Пожарьте грибы. Сельдь порежьте кубиком, сыр и вареный картофель натрите.
2. Соберите салат слоями: тертый картофель, майонез, грибы, майонез, лук, майонез, сельдь, майонез, сверху посыпьте тертым сыром.
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