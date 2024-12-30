"Сельдь под грибной шубой": рецепт сытного новогоднего салата на скорую руку

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Сельдь – очень вкусный и полезный продукт, который можно самостоятельно солить, а также готовить из нее салаты, закуски. 

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Польза сельди

Кулинар поделилась в Instagram  рецептом очень вкусного и сытного салата с сельдью, жареными грибами и сыром. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт. 
  • яйца – 3 шт. 
  • сельдь – 1 шт. 
  • майонез
  • сыр твердый – 200 г
  • грибы
  • лук

Способ приготовления: 

1. Пожарьте грибы. Сельдь порежьте кубиком, сыр и вареный картофель натрите. 

Ингредиенты для салата

2. Соберите салат слоями: тертый картофель, майонез, грибы, майонез, лук, майонез, сельдь, майонез, сверху посыпьте тертым сыром.

Готовый салат

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