Шампиньоны – идеальные овощи для приготовления закусок, пирогов, запеканок. Еще их можно готовить на мангале с сыром и беконом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных запеченных шампиньонов с сыром и беконом.

Ингредиенты:

Шампиньоны

Сырокопченый бекон

Соевый соус

Мини-моцарелла

Соль

Провансальские травы

Способ приготовления:

1. Помойте грибы, оторвите "ножки".

2. Во внутрь шапочек влейте соевый соус, далее сыр, специи. Каждый гриб замотайте беконом.

3. Готовьте на мангале до готовности!

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