Шампиньоны на гриле с сыром и беконом: делимся легким рецептом вкусной закуски для пикника
1 минута
1,2 т.
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Шампиньоны – идеальные овощи для приготовления закусок, пирогов, запеканок. Еще их можно готовить на мангале с сыром и беконом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных запеченных шампиньонов с сыром и беконом.
Ингредиенты:
- Шампиньоны
- Сырокопченый бекон
- Соевый соус
- Мини-моцарелла
- Соль
- Провансальские травы
Способ приготовления:
1. Помойте грибы, оторвите "ножки".
2. Во внутрь шапочек влейте соевый соус, далее сыр, специи. Каждый гриб замотайте беконом.
3. Готовьте на мангале до готовности!
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