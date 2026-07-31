Шампиньоны на гриле с сыром и беконом: делимся легким рецептом вкусной закуски для пикника

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Рецепт грибов на гриле
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Шампиньоны – идеальные овощи для приготовления закусок, пирогов, запеканок. Еще их можно готовить на мангале с сыром и беконом.

Как вкусно приготовить грибы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных запеченных шампиньонов с сыром и беконом.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны
  • Сырокопченый бекон
  • Соевый соус
  • Мини-моцарелла
  • Соль
  • Провансальские травы

Способ приготовления:

1. Помойте грибы, оторвите "ножки".

Грибы для блюда

2. Во внутрь шапочек влейте соевый соус, далее сыр, специи. Каждый гриб замотайте беконом. 

Приготовление блюда

3. Готовьте на мангале до готовности!

Готовые грибы

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