Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и полезный десерт, без капли муки, отличной основой может быть банан. А вместо сахара добавьте шоколад.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и очень простого десерта без выпечки из бананов.

Ингредиенты:

2 очень спелых банана

150 г черного растопленного 56% шоколада

Способ приготовления:

1. Бананы разомните, добавьте растопленный шоколад, перемешайте.

2. Разлейте в формы и поставьте в холодильник.

Присыпьте какао перед подачей!

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