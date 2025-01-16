Шоколадный десерт без теста, муки, выпечки и сахара: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт десерта

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и полезный десерт, без капли муки, отличной основой может быть банан. А вместо сахара добавьте шоколад. 

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Шоколадный десерт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и очень простого десерта без выпечки из бананов. 

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • 2 очень спелых банана
  • 150 г черного растопленного 56% шоколада

Способ приготовления:

1. Бананы разомните, добавьте растопленный шоколад, перемешайте.

Основа для десерта

2. Разлейте в формы и поставьте в холодильник.

Приготовление десерта

Присыпьте какао перед подачей!

Готовый десерт

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