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Шоколадный десерт без теста, муки, выпечки и сахара: готовится элементарно
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и полезный десерт, без капли муки, отличной основой может быть банан. А вместо сахара добавьте шоколад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и очень простого десерта без выпечки из бананов.
Ингредиенты:
- 2 очень спелых банана
- 150 г черного растопленного 56% шоколада
Способ приготовления:
1. Бананы разомните, добавьте растопленный шоколад, перемешайте.
2. Разлейте в формы и поставьте в холодильник.
Присыпьте какао перед подачей!
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