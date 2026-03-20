Если вы хотите приготовить вкусный, легкий десерт без выпечки, идеальной основой будут бананы, а также творог, желе.

Ингредиенты на 2 порции:

2 очень спелых банана

150 г черного растопленного 56% шоколада

Способ приготовления:

1. Перебейте блендером бананы, добавьте шоколад, перемешайте.

2. Разлейте в подходящую посуду, поставьте в холодильник на час.

Перед подачей присыпьте какао!

