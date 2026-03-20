Все рецепты
Шоколадный десерт без выпечки из двух ингредиентов: самый простой рецепт
Если вы хотите приготовить вкусный, легкий десерт без выпечки, идеальной основой будут бананы, а также творог, желе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из спелых бананов и шоколада.
Ингредиенты на 2 порции:
- 2 очень спелых банана
- 150 г черного растопленного 56% шоколада
Способ приготовления:
1. Перебейте блендером бананы, добавьте шоколад, перемешайте.
2. Разлейте в подходящую посуду, поставьте в холодильник на час.
Перед подачей присыпьте какао!
