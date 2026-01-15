Шоколадный фондан из трех ингредиентов и всего за 10 минут: самый легкий рецепт вкусного десерта

Ирина Мельниченко
Рецепт десерта

Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусный шоколадный десерт, идеальным вариантом будет фондан. И ко всему для приготовления десерта понадобится минимум продуктов. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного фондана, который готовится из 3 ингредиентов. 

Ингредиенты:

  • Нутелла  3 ст. л. (+ 3 ч.л., если добавлять еще внутрь)
  • Яйца 2 шт (комнатной температуры)
  • Мука 2 ст. л.
  • Масло для смазывания

Способ приготовления: 

1. Хорошо взбейте нутеллу с яйцами до однородной массы. Добавьте муку и снова взбейте до гладкости.

2. Формочки смажьте маслом. Разлейте тесто в формочки (по желанию в середину можно положить кусочек шоколада, потому что еще нутеллу).

3. Выпекайте 8-9 минут в разогретой до 200°C духовке. Дайте остыть 5 минут, а затем доставайте. 

Середина готового десерта должна остаться жидкой — именно в этом весь фондан!

