Шоколадный фондан из трех ингредиентов и всего за 10 минут: самый легкий рецепт вкусного десерта
Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусный шоколадный десерт, идеальным вариантом будет фондан. И ко всему для приготовления десерта понадобится минимум продуктов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного фондана, который готовится из 3 ингредиентов.
Ингредиенты:
- Нутелла 3 ст. л. (+ 3 ч.л., если добавлять еще внутрь)
- Яйца 2 шт (комнатной температуры)
- Мука 2 ст. л.
- Масло для смазывания
Способ приготовления:
1. Хорошо взбейте нутеллу с яйцами до однородной массы. Добавьте муку и снова взбейте до гладкости.
2. Формочки смажьте маслом. Разлейте тесто в формочки (по желанию в середину можно положить кусочек шоколада, потому что еще нутеллу).
3. Выпекайте 8-9 минут в разогретой до 200°C духовке. Дайте остыть 5 минут, а затем доставайте.
Середина готового десерта должна остаться жидкой — именно в этом весь фондан!
