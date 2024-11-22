Шоколадный фондан – это божественный десерт, пришедший к нам из Франции. Его обожают абсолютно все, от детей до взрослых.

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В приготовлении фондана нет ничего сложного, если правильно соблюдать все пропорции. Именно о них, и о рецепте приготовления блюда, в Instagram рассказала фудблогерка с ником fairynatales.

Ингредиенты для теста

Мука – 250 гр

Темный шоколад от 60% – 60 гр

Масло гхи – 180 гр

Масло растительное – 30 мл

Коричневый сахар – 80 гр

Белый сахар – 120 гр

Яйца – 4 шт

Молоко 3,2% – 80 мл

Какао-порошок – 25 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Сода – ¼ ч.л.

Корица – ½ ч.л.

Имбирь молотый – ¼ ч.л.

Груша – 3 шт

Ингредиенты для сиропа

Сахар – 200 гр

Вода

Ингредиенты для шоколадной глазури

Темный шоколад – 100 гр

Сливки – 125 мл

Способ приготовления

1. Разогрейте духовой шкаф до 170°C. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и застелите дно силиконизированным пергаментом.

2. Очищаем груши от кожуры, заливаем их водой и добавляем сахар.

3. Варим на медленном огне около 20 минут, пока груши не станут мягкими.

4. Осторожно вынимаем их из сиропа и откладываем в сторону.

5. В большой миске взбиваем масло гхи, подсолнечное масло и оба вида сахара до получения рыхлой и светлой массы.

6. Добавляем по одному яйцу и далее взбиваем все с помощью миксера на средней скорости.

7. Ломим шоколад на кусочки и растапливаем на водяной бане или в микроволновке импульсами (по 10-15 секунд, постоянно помешивая), добавляем теплое молоко и предварительно просеянный какао-порошок.

8. Все тщательно перемешиваем и взбиваем блендером до полного объединения, пока не образуется однородная гладкая масса. Оставляем массу немного остыть.

9. Соединяем шоколад и масляную смесь и взбиваем с помощью миксера на низкой скорости или вручную венчиком.

10. Просеиваем муку, разрыхлитель, соду, соль, корицу и имбирь. Тщательно перемешиваем все между собой.

11. Выливаем половину теста в форму, выстланную пергаментом, кладем груши внутрь формы, слегка утапливая их в тесто вертикально на равном расстоянии друг от друга. Заливаем сверху остатком теста.

12. Выпекаем в предварительно разогретой до 170°С духовке в течение 60-70 минут.

13. Готовим глазурь. Подогреваем сливки и соединяем их с измельченным шоколадом, размешиваем до однородности.

14. Полим изделие глазурью только после его полного охлаждения.

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