Шоколадный кекс-фондан с пряными грушами и хрустящими орешками: невероятно атмосферный рецепт
Шоколадный фондан – это божественный десерт, пришедший к нам из Франции. Его обожают абсолютно все, от детей до взрослых.
В приготовлении фондана нет ничего сложного, если правильно соблюдать все пропорции. Именно о них, и о рецепте приготовления блюда, в Instagram рассказала фудблогерка с ником fairynatales.
Ингредиенты для теста
- Мука – 250 гр
- Темный шоколад от 60% – 60 гр
- Масло гхи – 180 гр
- Масло растительное – 30 мл
- Коричневый сахар – 80 гр
- Белый сахар – 120 гр
- Яйца – 4 шт
- Молоко 3,2% – 80 мл
- Какао-порошок – 25 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Сода – ¼ ч.л.
- Корица – ½ ч.л.
- Имбирь молотый – ¼ ч.л.
- Груша – 3 шт
Ингредиенты для сиропа
- Сахар – 200 гр
- Вода
Ингредиенты для шоколадной глазури
- Темный шоколад – 100 гр
- Сливки – 125 мл
Способ приготовления
1. Разогрейте духовой шкаф до 170°C. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и застелите дно силиконизированным пергаментом.
2. Очищаем груши от кожуры, заливаем их водой и добавляем сахар.
3. Варим на медленном огне около 20 минут, пока груши не станут мягкими.
4. Осторожно вынимаем их из сиропа и откладываем в сторону.
5. В большой миске взбиваем масло гхи, подсолнечное масло и оба вида сахара до получения рыхлой и светлой массы.
6. Добавляем по одному яйцу и далее взбиваем все с помощью миксера на средней скорости.
7. Ломим шоколад на кусочки и растапливаем на водяной бане или в микроволновке импульсами (по 10-15 секунд, постоянно помешивая), добавляем теплое молоко и предварительно просеянный какао-порошок.
8. Все тщательно перемешиваем и взбиваем блендером до полного объединения, пока не образуется однородная гладкая масса. Оставляем массу немного остыть.
9. Соединяем шоколад и масляную смесь и взбиваем с помощью миксера на низкой скорости или вручную венчиком.
10. Просеиваем муку, разрыхлитель, соду, соль, корицу и имбирь. Тщательно перемешиваем все между собой.
11. Выливаем половину теста в форму, выстланную пергаментом, кладем груши внутрь формы, слегка утапливая их в тесто вертикально на равном расстоянии друг от друга. Заливаем сверху остатком теста.
12. Выпекаем в предварительно разогретой до 170°С духовке в течение 60-70 минут.
13. Готовим глазурь. Подогреваем сливки и соединяем их с измельченным шоколадом, размешиваем до однородности.
14. Полим изделие глазурью только после его полного охлаждения.
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