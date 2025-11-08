Все рецепты
Шоколадный новогодний торт без выпечки: самый простой и быстрый рецепт десерта
Домашние торты можно готовить не только из теста или лаваша, но прекрасной альтернативой будет печенье. А крем можно приготовить из нежного крем-сыра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта из печенья, который не нужно выпекать.
Ингредиенты:
- галетное печенье с какао 250г
- крем творог 180 г
- сливки 200 мл
- сахарная пудра 100 г
- шоколад 100 г
Способ приготовления:
1. Для крема: смешиваем холодные сливки, крем сыр и пудру, взбиваем до загустения.
2. Печенье выкладываем на дно формы и смазываем кремом, затем снова печенье и крем пока не закончится ингредиенты.
3. Сверху поливаем растопленным шоколадом и ставим в холодильник на ночь.
