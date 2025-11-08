Шоколадный новогодний торт без выпечки: самый простой и быстрый рецепт десерта

Домашние торты можно готовить не только из теста или лаваша, но прекрасной альтернативой будет печенье. А крем можно приготовить из нежного крем-сыра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта из печенья, который не нужно выпекать. 

Ингредиенты:

  • галетное печенье с какао 250г
  • крем творог 180 г
  • сливки 200 мл
  • сахарная пудра 100 г
  • шоколад 100 г

Способ приготовления:

1. Для крема: смешиваем холодные сливки, крем сыр и пудру, взбиваем до загустения.

2. Печенье выкладываем на дно формы и смазываем кремом, затем снова печенье и крем пока не закончится ингредиенты.

3. Сверху поливаем растопленным шоколадом и ставим в холодильник на ночь.

